攝護腺癌 早期治癒率高

泌尿問題，男性常不好意思開口。（Getty Images）

攝護腺位在膀胱出口處、是男性特有器官，隨年紀變長、荷爾蒙日積月累刺激，會逐漸肥大，造成許多長者排尿困擾，甚至癌變，是許多大齡男性煩惱的「長壽病」。前期治癒率高，50歲以上男性務必定期篩檢 。

症狀不明顯 發現多晚期

台灣 攝護腺癌人數漸增，發現常是晚期。台灣奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，因早期症狀不明顯，多達三成患者發現時已是第四期，甚至有遠端轉移，死亡率也上升到癌症 十大死因第五名。

台南市立安南醫院泌尿科主治醫師董聖雍表示，攝護腺癌患者人數逐年上升，但因醫療進步、健康意識抬頭及健檢普及，死亡率逐年趨緩，五年存活率可達七成。尤其前期治癒率通常不錯，但因症狀與攝護腺肥大相似，高危險群要特別注意。

「泌尿問題，男性常不好意思開口，家人要多留意。」董聖雍表示，50歲以上男性過半數攝護腺肥大，70至80歲更超過八成，常有的症狀包括：尿速變慢、斷斷續續、需用力解尿、尿不乾淨、尿不出來、頻尿、尿急憋不住、尿失禁或夜尿等，即使無癌變，對生活品質、身心健康都大有影響。

年過50的男性，攝護腺多少都會增大，而攝護腺肥大與攝護腺癌初期症狀相似，都常見排尿問題，癌症患者常以為是自然老化現象，因而延誤治療。有些患者因肛門指診、超音波及攝護腺癌指數（PSA）篩檢發現，可及早治療；等到患者因骨頭疼痛、骨科發現異常轉介，多半已是晚期轉移。謝昆霖建議有長期發炎問題，尤其有家族史的人，要每半年定期檢查。

好發50多歲 應定期檢查

攝護腺癌變多發生在50歲以上，超過六成患者65歲以上。董聖雍說，目前多數專家認為50歲以後可定期作攝護腺癌篩檢，有家族病史可提早到45歲，且如出現「下泌尿道症狀」，更應及早就醫完整檢查。

關於攝護腺癌的成因，研究顯示除了基因、代謝疾病，感染、不良飲食等外在因素都可能造成發炎反應，氧化壓力上升、致癌物質累積而造成癌變。

高溫烹調、油炸也會增加罹攝護腺癌機率。（Getty Images）

董聖雍說，黃種人盛行率雖較白人或非裔低，但西式飲食盛行，發生率也逐年提高。他提醒，紅肉、高脂肪食物對攝護腺不利，建議適度食用；高溫烹調、油炸也會增加罹癌機率；充分攝取蔬果類食物可降低癌症發生率。

董聖雍表示，把糖尿病、肥胖等新陳代謝疾病控制好，也能降低罹患攝護腺癌機率；抽菸則會顯著提升風險、惡化更快且更易復發。有研究指出，適量紅酒有保護效果，比滴酒不沾者攝護腺癌發生率低，可能和紅酒含多酚能抗氧化有關，不過過量則無好處。

另外，性行為與結紮手術不會增加罹患攝護腺癌機率，定期射精可幫助攝護腺液排空，甚至有減少罹癌的效果；但淋病、菜花等性傳染病因常造成發炎，會增加罹癌機率，醫師提醒安全性行為非常重要。

男性若因更年期荷爾蒙低下，補充荷爾蒙並不會增加攝護腺癌機率；不過如長期輪班作息不正常，或是長期暴露重金屬鎘、殺蟲劑環境，也可能使罹癌機率上升。

地中海飲食 減癌變機率

如何預防攝護腺疾病？均衡飲食、良好生活習慣、規律運動減重、減少暴露致癌物是不二法門。董聖雍說，近年流行的地中海飲食，大量蔬菜水果、橄欖油等植物性油脂、均衡五穀雜糧、魚肉家禽、並少量紅肉紅酒，因具抗發炎、抗氧化效果，可作為參考。而番茄的茄紅素、綠茶的兒茶素、大豆植物性雌激素大豆異黃酮可能有抑癌功能，綠花椰菜、石榴具有抗氧化能力，雖未經大規模實驗證實，仍可當作健康食品補充。適量日曬補充維生素D，也可降低癌症發生機率。

目前並無任何單一藥物證實能預防攝護腺癌，醫界認為還是要從飲食或生活習慣調整，定期篩檢、早期發現、及早治療可減少攝護腺疾病造成的傷害，讓「長壽病」不再是男性長者的夢魘。