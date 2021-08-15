救脂肪肝 飲食控制最好

男性減重勿求快，以一個月減二到三公斤為目標。（Getty Images）

近幾年脂肪肝逐漸成為盛行的文明病。台灣義大醫院肝膽腸胃科醫師蔡英楠表示，目前臨床針對脂肪肝治療尚無較有效的藥物，唯有多運動、飲食控制才是最好的治療良方。

蔡英楠表示，脂肪肝顧名思義就是脂肪堆積在肝臟細胞內，多數堆積的脂肪以三酸甘油脂與脂肪酸為主，根據不同程度堆積情況，嚴重程度也不同。

蔡英楠舉臨床案例，一名49歲李姓男子做成人健康檢查，發現體重過重，抽血發現肝指數輕微上升，經排除B型、C型肝炎等慢性肝炎問題，再以超音波體檢，發現有脂肪肝問題。

有脂肪肝的患者通常與代謝症候群脫不了關係，蔡英楠表示，代謝症候群指的是：高血糖、三酸甘油脂、肥胖 、高血壓 及高密度膽固醇過低，這五項中有三項的患者，通常也有脂肪肝問題。

脂肪肝較為正確的檢查方式須做肝臟切片，但因是侵入性檢查，一般醫師會建議先以超音波觀察。

酒精性脂肪肝，病程進展快。（Getty Images）

酒精性脂肪肝 病程進展快

蔡英楠說，脂肪肝分為輕度、中度及重度，有人終其一生不會有問題，但其中約一、兩成會演變為發炎。當抽血發現肝指數過高，就代表肝臟有脂肪堆積，且可能有發炎現象，可藉由少吃、多運動恢復，如置之不理，約一至三成患者會轉變為纖維化、肝硬化，最後罹患肝癌，一旦肝臟纖維化就很難恢復正常。

另外，脂肪肝也可能是因酒精造成，發炎、肝硬化、肝癌比例相對於非酒精性脂肪肝來得高，且病程進展速度更快，需定期做健康檢查，注意是否為代謝症候群高風險族群，再向醫師或醫院減重 門診尋求幫助。

蔡英楠表示，目前脂肪肝臨床治療藥物只有其中一類糖尿病藥物跟維他命E，但成效都不如靠減重、飲食及運動控制來得好。部分保肝食品也可能增加肝臟負擔，民眾不可不慎。

飲食方面須注意少油、少糖，多吃蔬果類增加飽足感，少喝含糖飲料、少吃甜食、少吃精緻澱粉類食物等。但因這類食物很難突然戒斷，醫師進行衛教時，會先請患者將量減半，下次再減半，慢慢減少到完全不吃，這個方式比較能避免戒斷症狀出現。

減重改善體質 漸進勿求快

市售便當多高油高鹽，蔡英楠建議外食者，吃雞腿將雞皮去掉，選擇蔬菜較不油的店家，或飯吃少一點等，多攝取蛋白質、蔬菜，減少醣類及油類攝取，晚餐回家自己煮，三餐飲食均衡。

運動方面則可遵守「333原則」一周運動三至五次以上，每次運動至少30分鐘，藉由體重減輕達到有效改善脂肪肝。運動類型建議有氧運動，如跑步、游泳、騎腳踏車等。疫情期間建議到人少的時間地點進行，要做到有流汗、感覺到喘的程度，一般散步及家事勞動的成效有限。

蔡英楠提醒，雖然減重能改善脂肪肝，但不建議快速減重，民眾可先以每周減少0.5公斤、一個月減重2到3公斤為目標，如幾周內快速減重10多公斤，反而對身體不好。

脂肪肝年輕化 下世代隱憂

蔡英楠表示，近幾年各國研究發現，隨著醫療發達，B型及C型肝炎有良好藥物控制、治療，但肝癌人數卻沒有減少，且有年輕化現象，因此脂肪肝被認為可能是下個世代最被重視的肝臟疾病。

蔡英楠建議，40歲以後需定期進行健康檢查，注意是否出現代謝症候群症狀，血糖、三酸甘油脂、血壓、血脂、腹部肥胖等都需一起控制，藉由自主性少吃、多運動，將內臟脂肪減少，才能獲得健康生活。