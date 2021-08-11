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罹惡性腦瘤生命剩1年 手術助他重生

黃寅
患者手術後在物理治療師協助下進行復健。 (取材自亞洲大學附屬醫院)
患者手術後在物理治療師協助下進行復健。 (取材自亞洲大學附屬醫院)

一名45歲男子去年底突然出現步態不穩、肢體無力情形，還多次開車不慎撞到路樹，醫師檢查他罹患原發性惡性膠質細胞瘤，原本一度評估僅剩一年壽命，所幸醫療團隊開刀切除腦瘤，搭配術後積極復健，奇蹟於半年內恢復行走能力，順利重返工作崗位。

患者說，去年底出現左邊肢體無力，一個月裡發生多次車禍，原本以為視力出問題，但因肢體無力情形愈來愈嚴重，於是就醫檢查，經核磁共振檢查發現為腦瘤作祟；所幸手術成功，經積極復健已順利出院，並重返工作。

執行手術的台灣亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，原發性惡性膠質細胞瘤為惡性腦瘤中，最常見也最惡性的腫瘤，因為初期症狀不明顯，一旦確診，多數病人平均不到一年半的壽命，若選擇放棄治療，恐怕僅剩三個月餘命。

他說 ，原發性惡性膠質細胞瘤的表現症狀，與腫瘤生長位置和造成腦部水腫的程度有關，最常見的三大症狀為漸進式神經學缺損、頭痛和癲癇，其中漸進式神經學缺損以肢體無力最常見，可能出現視力缺損、運動或感覺異常、步態不穩、記憶力缺損等症狀。

許永信說，腦癌無法預防，目前治療方式以手術治療為主，放療、化療為輔，若腫瘤生長在危險位置，術後恐導致癱瘓、語言異常等，需要由神外醫師小心處理，才有機會將後遺症的發生機率降到最低。

他提醒，原發性惡性膠質細胞瘤目前發生原因不明，可能為基因突變。民眾可透過均衡飲食，培養運動習慣，以及良好生活作息，以提升免疫力。若出現劇烈頭痛、半身無力、說話含糊不清、記憶力明顯衰退、步態不穩、性格大變、視力模糊等症狀，就應盡速就醫檢查，以期早期發現、早期治療。

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