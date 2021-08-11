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治異位性皮膚炎 除了外用藥還可試照光療法

蔡怡真
narrow band UVB （nb-UVB)照光機，是常用的全身型照光機器。(圖:卓雍哲提供)
narrow band UVB （nb-UVB)照光機，是常用的全身型照光機器。(圖:卓雍哲提供)

照光治療是異位性皮膚炎的標準療法之一。台大皮膚部兼任主治醫師卓雍哲指出，紫外線有UVA、UVB、UVC等，其中UVA和UVB對於皮膚發炎有抑制免疫效果，可讓T-淋巴細胞凋亡，達到治療的效果。

三種紫外線光，波長愈短傷害愈大，UVC波長最短，介於100~280奈米，但因被阻擋在大氣層外，對地表的生物沒有傷害性，也沒有用在治療上。其他兩種UVA、UVB是平常曬太陽造成皮膚曬黑或曬傷的紫外線，但經過篩選出特定的波長及能量，反而可以用來治療疾病。

UVA波長較長，介於320~400奈米，可穿透雲層、玻璃進入室內及車內，穿透至皮膚真皮層。由於光照會到較深層皮膚，有些乾癬患者或皮膚淋巴癌患者，會使用UVA來進行照光療法，但長期使用會有導致皮膚癌的疑慮，加上需搭配使用感光劑，治療完患者得避免照到陽光，皮膚保護相對麻煩，因此使用頻率較少。

至於UVB，波長為280-320奈米，卓雍哲表示，照光療法中最常使用的「窄波段紫外線B光」，波長約為311奈米，避開最容易造成曬紅及癌化的波長約297奈米左右，是安全性高又具有治療效果的B光，可用於治療異位性皮膚炎、白斑、乾癬、苔癬性糠疹、洗腎造成皮膚搔癢等患者。

很多皮膚疾患肇因於發炎的反應，卓雍哲指出，發炎反應時T-淋巴球會跑到皮膚上，而「窄波段紫外線B光」可讓皮膚上的T-淋巴球凋亡，抑制免疫反應的發生，因此很多異位性皮膚炎患者在第一線外用藥物使用反應不佳後，第二線治療的選擇，就會選擇照光療法，它也是常規的治療方式之一。

以異位性皮膚炎為例，由於照光療法是全身性治療，因此只要是中重度患者局部治療反應不佳時，都可以考慮使用。

台大皮膚科兼任主治醫師卓雍哲。(圖:卓雍哲提供)
台大皮膚科兼任主治醫師卓雍哲。(圖:卓雍哲提供)

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