長期負重脊椎退化坐立難安 手術解除痛苦

52歲洪先生（右）長期從事負重及彎腰工作，導致脊椎退化，經新營醫院骨科醫師陳亮磬進行骨刺清除及融合固定，有明顯改善。（圖：新營醫院提供）

台灣 台南市52歲洪先生從事土木工程，工作 要長期負重及彎腰，導致脊椎退化，坐也痛站也痛坐立難安，最近2個月出現右腿無力現象，經新營醫院骨科醫師陳亮磬診所為腰椎神經壓迫，需要開刀治療，經進行骨刺清除及融合固定，已有明顯改善。

陳亮磬醫師表示，病患經安排X光及核磁共振檢查結果發現，第五腰椎及第一薦椎滑脫與脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，需要開刀治療，與討論後，病患決定接受骨刺清除及融合固定。整個手術過程只花費3小時，術後恢復狀況良好，隔天即可下床活動，洪先生也重拾快樂的笑容，在出院前特別感謝手術及住院團隊並於院內留影。

衛福部新營醫院骨科醫師陳亮磬指出，骨刺清除及融合固定是常見處理脊椎退化的手術方式，透過椎間盤清除、骨刺移除、置入椎間融合器、神經減壓、最後脊椎鋼釘固定手術等步驟進行。骨刺清除及融合固定可縮短骨頭癒合時間、增加脊椎穩定度、術後減少背部疼痛，也可以提早恢復工 作及日常生活。

病人常詢問什麼是融合固定術？其實就是病人常聽到的脊椎放「珠子」、「打鋼釘」、「支架」。醫院叮嚀有症狀時，不要拖，應即早就醫，並由醫師專業評估，才能即早解除疼痛，避免讓病灶擴大、耽誤最好的治療時機。