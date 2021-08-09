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新冠肺炎頭痛 和一般頭痛哪不同？

陳宏立
頭痛是很多疾病的警訊，新冠疫情期間綜合徵狀找出原因，不要輕忽。(Getty Images)
頭痛是很多疾病的警訊，新冠疫情期間綜合徵狀找出原因，不要輕忽。(Getty Images)

時好時壞的「頭痛」是許多中高齡者常見的毛病，有時吃止痛藥或休息幾天又沒事。行醫40年的台北仁濟院院長李龍騰提醒，頭痛是許多疾病的警訊，可能是新冠肺炎、腦中風、腦瘤破裂等前兆，若未及時治療，恐危及性命。

李龍騰醫師說，引起頭痛原因很多，像是重症的疾病，如新冠肺炎、腦中風、血管瘤破裂，這類疾病既嚴重又讓人措手不及；也可能是找不到確切原因的偏頭痛和緊張性頭痛，這類疾病的威脅性相對不大。在新冠疫情期間，中高齡民眾應合併其他徵狀綜合判斷，才不會每天提心吊膽。

談到新冠肺炎引發的頭痛，主要因呼吸道受病毒感染，症狀類似感冒易遭誤判。李龍騰指出，只有單一頭痛，通常不是新冠肺炎，但同時有發燒、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、呼吸困難等症狀，就要提高警覺。由於徵狀很像流感，一般人不容易分辨，疫情下應盡快請醫師檢查，是否新冠病毒所引起。

一般情況下的頭痛，最需擔心的是來自腦中風、腦瘤破裂的警訊。李龍騰說，若中高齡者有高血糖、高血壓、高血脂病史，頭痛發作時，血壓忽高忽低、走路不穩，就要懷疑腦中風，盡快就醫，做腦血管攝影判斷是否出血或栓塞。

李龍騰分享實際案例，有位知名政治人物曾打電話來，說自己頭痛、疲憊，但稍作休息後感覺無大礙，過一小時又不舒服送來急診，此時一隻手已舉不起來，立即做腦血管攝影，發現是腦血管栓塞，經緊急處置後無大礙，再遲一點就醫可能造成半身不遂。

他提醒中高齡者若頭痛發作時，除了特別要留意血壓，也要注意四肢運作狀況。不過，有些頭痛可能是無害的，像是頸部、肩部、上背部肌肉過度緊張，導致肌肉緊繃、發炎，形成慢性頭痛。通常透過改善睡眠、按摩、釋放生活壓力等方式，都能改善症狀。

中風 新冠肺炎 高血壓

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