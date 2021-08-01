「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

（圖：健康醫療網提供）

60歲王先生本身有糖尿病 多年病史，長期服用口服降血糖 藥物治療，因擔心疫情而未回醫院就醫服藥，突因意識喪失送至醫院急診室，血糖一測竟高達685mg/dl，診斷為高血糖高滲透壓狀態。醫師收治入加護病房住院，經胰島素及藥物治療後，血糖穩定後順利出院。

這些人都是高危險族群

中榮嘉義分院吳燕峻醫師指出，高血糖高滲透壓狀態以年長者、臥床者為高風險族群，此是糖尿病患者最嚴重的急性併發症之一，死亡率為10-20%，關於高血糖高滲透壓狀態的誘發因素，大部分患者是由感染所引起，以呼吸道或泌尿道感染為主，另中風、急性心梗塞以及使用類固醇、利尿劑等藥物，會造成血糖上升或水分減少的因素都可能促發高血糖高滲透壓狀態。

此外，臥床者因長期無法自行飲水，或是無法表達，也會造成高血糖高滲透壓狀態的機會更高；而新診斷糖尿病而無其他明顯誘因占第二位。

吳燕峻醫師說明，糖尿病患者因為胰島素產生抗性，甚至胰島素絕對或相對的缺乏，若長期沒有治療控制又或者遇到嚴重的感染等壓力事件時，就會引起血糖升高；持續的高血糖進一步造成滲透性利尿而脫水，若未適當補充水分及治療，就會造成器官衰竭及嚴重的意識障礙，如果沒有儘速就醫就會在短時間內造成生命危險。

糖尿病前期飲食可控制

吳燕峻醫師提醒，其實許多民眾罹患糖尿病多年不自知，常是因為出現高血糖的症狀，如「吃多、喝多、尿多、體重減輕」，或是出現併發症之後至醫院就醫才被診斷及發現，建議超過45歲的成年人，都需要接受血糖檢測；若年紀未達45歲，但有體重過重且有糖尿病家族史、高血壓、妊娠糖尿病、或缺乏運動等狀況，也要抽血檢查血糖。若發現處於糖尿病前期，則有機會透過改變飲食，適度運動及體重管理，預防及推遲糖尿病的發生。

【延伸閱讀】

多發性硬化症持續治療莫鬆懈 施打新冠疫苗可增強保護力

揮別男性更年期 熟男下半場重拾活力

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50852

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw