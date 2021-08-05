久坐不動 結石患者變多了 男性發生率為女性2至3倍

疫情期間居家辦公，常久坐、憋尿、不運動，易導致結石。（本報資料照片）

夏天是結石好發的季節，像腎結石、輸尿管結石、膀胱結石等尿路結石問題很容易發作或復發。台灣 書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，今年結石患者增加很多，高峰期提早報到，提前至5月底及6月，與氣溫升高、疫情 下久坐不動有關。

一名40多歲男性工程師曾患結石，疫情期間居家辦公，常久坐、憋尿、不運動，導致結石再次發作，引起劇烈腰痛，吃止痛藥也沒有效果，忍痛兩周就醫檢查發現一公分結石，經兩次體外震波碎石術，才排出結石。

台灣尿路結石盛行率高達10至15%，男性的發生率是女性的二至三倍。腎臟、輸尿管、膀胱、尿道是人體代謝水分的必經之路，當其中任何一處出現沉積性的結晶體，堵塞管道，就發生尿路結石。

卡在輸尿管 解尿痛且血尿

不同位置結石，即腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石，症狀也有差異。振興醫院泌尿外科主治醫師楊景偉說，腎結石患者不太有疼痛感，除非病況惡化至發炎程度。

當結石掉入輸尿管，卡在輸尿管的結石發作，會出現血尿、解尿疼痛、腎臟水腫、發燒、惡心、嘔吐等症狀，若結石在上段輸尿管則易引起腰痛，發生在中段是腹痛，結石在下段會下腹痛。

膀胱結石通常好發於攝護腺肥大、脊椎開過刀、脊神經受損、臥床、使用導尿管尿等長期解尿困難的族群，當結石正好卡在膀胱和尿道連接處，可能有排尿困難、中斷等症狀。有尿道結石者，尿道疼痛、血尿症狀更明顯，且會排尿不順、尿流變細等。

反覆泌尿道感染 應速就醫

楊景偉表示，為避免結石卡在泌尿道內，造成反覆性泌尿道感染，甚至引起腎臟衰竭及敗血性休克等，一旦有腰痛、下腹痛、血尿等症狀，就必須要盡速就醫檢查診斷以及治療。

如果腎結石直徑大於2.5公分、輸尿管結石大於0.5公分、膀胱結石大於1公分，會使用經皮穿腎取石、內視鏡等手術治療，較小的結石則以體外震波碎石術為主；尿道結石通常症狀嚴重，會直接使用內視鏡治療，立即取出結石。

少憋尿適度運動 定期追蹤

尿路結石復發率高達五至八成，杜元博表示，預防結石發生或避免復發，除定期追蹤，平常要少憋尿、保持適度運動，更要多喝水，每日至少攝取2500㏄的水，少喝啤酒、濃茶、濃咖啡 等；也要少吃或避免一次吃太多草酸、鈣質或尿酸含量高的食物，如豆腐、牛奶、紅肉、菠菜、豆芽菜等、沙丁魚等。