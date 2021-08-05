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治療病毒疣方法多 打MMR疫苗須防副作用

林欣儀／雙和醫院皮膚科主治醫師
右手無名指甲前端為典型病毒疣，容易接觸傳染，常是多發性，治療後也常復發。（圖：林欣儀提供）
右手無名指甲前端為典型病毒疣，容易接觸傳染，常是多發性，治療後也常復發。（圖：林欣儀提供）

張小姐是30幾歲的上班族，因為手指頭長了許多顆病毒疣，因此她選擇冷凍治療。但是，治療了幾個月後，病毒疣的病灶只有一點點脫落的現象，範圍還是一樣大，數量一樣多，她很擔心長在指甲附近的病毒疣會導致指甲變形，以及冷凍治療留下疤痕。因此，她改為局部注射MMR疫苗，打完後，病灶縮小了很多。

病毒疣是由人類乳突狀病毒所感染，這種病毒往往會長期潛伏在宿主皮膚細胞中，反覆發作。皮膚病毒疣有多種表現形式，常見種類有HPV類型1、2、7、27等，具有高度傳染性，可從一個人傳染到另一個人，也可從一個部位傳染到同一患者的另一個部位。

治療病毒疣可使用三氯乙酸、水楊酸、電燒灼、冷凍療法、手術切除和二氧化碳雷射等，然而，這些方式造成疤痕的機率很高。

局部注射MMR疫苗也可治療病毒疣？據已發表的論文顯示，注射後，隨著病毒疣周圍T細胞的增加，Th1細胞因子變多，白細胞介素IL-2、IL-4、IL-5和腫瘤壞死因子也增加，共同幫助引發針對HPV的更強免疫反應，以攻擊病毒，因此，可以治療病毒疣。

注射MMR疫苗也會有副作用，大部分患者在注射時會局部疼痛，極少部分有頭痛、鼻炎，或是注射部位水腫、紅斑等症狀，通常是短暫的，數日後消失。但若是免疫功能差、使用免疫抑制劑，或有感染性疾患如皰疹等，就不建議接受MMR注射治療。

和其他治療方式相比，MMR病灶內注射免疫療法為一種安全有效的治療，不像其他治療易留下疤痕。由於細胞免疫的作用，復發率低，可考慮作病毒疣的一線治療方法。

疫苗 腫瘤

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