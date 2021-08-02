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胸痛別忍 「小症狀」也要當心 不留意恐丟命

陳宏立
身體疾病常經由一些小毛病示警，像是胸痛，若不留意就可能奪命。(Getty Images)
身體疾病常經由一些小毛病示警，像是胸痛，若不留意就可能奪命。(Getty Images)

新冠肺炎大爆發以來，中高齡者聞疫情色變，深怕染疫致命，尤其有慢性病者更是高危險群。其實，身體的疾病常經由一些小毛病示警，像是「胸痛」若不留意，就可能導致突然送命。

先喘後痛 新冠肺炎最大特徵

「小症狀傻傻沒發覺，不處理就出大事！」台北仁濟院院長李龍騰說，新冠病毒威脅中高齡者，媒體報導染疫者伴隨胸痛，其實「先喘後痛」才是最大特徵。病毒入侵，血液、水分從微血管冒出來，造成肺水腫，導致低血氧，胸口還沒開始痛，就可能先呼吸困難。

新冠肺炎的可怕在於肺部已急遽失能中，卻沒有明顯症狀。李龍騰說，許多沒氣喘、心臟病史的中高齡者，坐著不喘，但起身走5、6分鐘，甚至走幾步路就開始喘，但停下來又恢復正常。看似小毛病卻是低血氧猝死元凶，要盡快請醫師檢查，不能拖到胸痛才就醫。

容易誤判 把握黃金搶救時間

引起胸痛原因很多，其中以心血管疾病最嚴重且易被誤判。李龍騰說，冠狀動脈阻塞，有可能以「肩膀痠、痛」示警，伴隨胸悶、胸痛時，心肌已快吸不到氧氣；主動脈剝離「胸口有如被刀割」，全身肢體、腦部都呈缺血狀態。

李龍騰感嘆，不少警覺性高的民眾衝到急診室，若遇上「慢慢來的醫師，鐵定完蛋！」乍看不嚴重徵狀，若醫師經驗不足，可能因此送命。患者可主動說明「我看起來像是冠狀動脈阻塞或主動脈剝離」，讓醫師快速做心電圖、X光檢查，把握60分鐘黃金搶救時間。

新冠肺炎 心臟病 疫情

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