打疫苗後經期亂？ 婦產科醫師：暫時免疫反應

許多接種新冠疫苗的女性反應，有亂經的副作用。示意圖。（圖／ingimage）

接種新冠疫苗常見副作用包含，發燒、接種部位腫痛，與肌肉痠痛等，也有不少女性發現，「打完疫苗月經就來了」、「月經比平常還要不舒服」、「經期變亂了」等等，婦產科醫師蔡鋒博說，疫苗啟動身體免疫反應，發揮的暫時性作用，並不會有長期性的影響。

打完疫苗月經紊亂，比台灣 先早一擴大接種的英、美皆有相關資料。外媒報導，部分停經婦女、服用賀爾蒙藥物，甚至跨性別者，接種疫苗後產生出血狀況。

太陽報6月底指出，英國藥物及保健產品管理局回收4000份監測報告，30至49歲的女性的不良反應顯示，接種疫苗後經血量更多，截至5月17日，AZ疫苗有2734例通報，另有1158例與輝瑞疫苗有關，66例屬於莫德納 。

新冠疫苗並非先例，蔡鋒博說，女性排卵，與子宮內膜的增長和剝落，需要借助免疫細胞完成，而過去施打流感疫苗 、子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）就都有女性異常出血的報告，所幸都是暫時性的反應。

他指出，接種疫苗所產生的免疫反應都屬於短暫現象，新冠疫苗並無研究指出增加流產、不孕的副作用，呼籲女性可以放心接種。

蔡鋒博說，雖說短暫性出血對人體無害，但停經後的婦女可以再加以注意，因其本身是子宮內膜癌的好發族群，若有疑慮可以就診檢查。