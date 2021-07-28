多發性硬化症治療莫鬆懈 打新冠疫苗可增強保護力

圖片來源 ／健康醫療網

多發性硬化症是一種中樞神經系統的慢性發炎疾病，由於免疫系統的失衡，導致發炎，進而破壞髓鞘與神經。台灣成大醫學院附設醫院神經部醫師孫苑庭表示，「多發性」可分為空間與時間上兩部分，空間上的多發，是指中樞神經系統的各處皆有可能受到免疫系統的攻擊；若是侵犯到視神經，便造成視力模糊；若侵犯到大腦運動區，則運動功能受損、肢體無力，嚴重者甚至可能臥床。時間上的多發，是指會在不同時間點，反覆發作。即使急性發作停止，受到破壞的神經纖維也未必能完全復原，在一次次的損傷累積下，終將影響神經系統的功能。

防疫 治療莫鬆懈 規則治療降復發風險

孫苑庭醫師說明，目前雖尚未有根治多發性硬化症的方式，不過透過持續與規則的藥物治療，可減少疾病的復發或新病灶的產生。

此外，根據一項關於多發性硬化症病友與COVID-19研究報告發現，多發性硬化症病友雖不會因為疾病而增加染疫風險，不過，數據卻顯示，若年紀稍長亦或嚴重程度較高的病友罹患新冠肺炎，演變成重症住院的比例將隨之增加 。

多發性硬化症疫苗 施打有眉角？及早問診主治醫師是關鍵

而在疫苗施打方面，孫苑庭醫師提醒，多發性硬化症第一線治療藥物仍可持續治療，無須停藥；然而，二線治療病友則應注意疫苗接種時間的跨度，建議在施打前仍應與主治醫師做好完善的溝通。

孫苑庭醫師最後也呼籲，多發性硬化症病友疫苗施打利大於弊，不分廠牌，及早施打及早增強自我保護力。除了規則治療外，在日常居家防疫過程中，保持規律生活、均衡飲食，即便處在疫情 的幽谷，也能擁有良好生活品質。

TW2107222644

【延伸閱讀】

高階Level 3胎兒磁振造影和研修醫師培訓計畫 為胎兒異常把關

40歲以下年輕型乳癌 治療策略考慮3大點

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50809

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw