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一掌打死隱翅蟲 女慘遭「毒液紋身」皮膚爛整片

莊祖銘
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。（圖：台灣大林慈濟提供）
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。（圖：台灣大林慈濟提供）

夏天來臨，近日午後驟雨頻繁，令人聞風喪膽的隱翅蟲也蓄勢待發，傳出不少人不幸被毒蟲「紋身」，導致皮膚起水泡、潰爛，醫師也提醒民眾，若發現昆蟲停留在身上時不要拍打，應以吹氣或抖落方式讓蟲子離開。

一名31歲陳小姐，近日下午從樹蔭下經過時，突然有一不明物體飛過來，當時直覺反應大力順手一拍，沒想到隔天早上起床，發現背部、小腿的地方起水泡，而且皮膚還有灼熱的疼痛感，嚇得她趕緊就醫。檢查後，確認是受到隱翅蟲的毒液灼傷，經由抗生素等藥物治療，已逐漸恢復。

台灣大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達表示，隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間，平時不會螫人或咬人，但只要蟲體受到大力拍打，或被打爆時，屍體的毒液流出而接觸到皮膚，才會進一步引發皮膚問題。

許宏達說，有些人不知道自己沾染毒蟲液體，發現皮膚莫名起水泡，以為是燙傷，如果沒有非常嚴重，會出現紅腫、刺痛、水泡、搔癢等不良反應，嚴重時皮膚則會出現潰爛，那時候就會又痛又癢，若未妥善處理，甚至引起蜂窩性組織炎。

許宏達指出，隱翅蟲一般傷口在正常的情況下會在24小時內起水泡，三至四天開始結痂，約一周左右結痂就會脫落，但要注意，最好在一開始發現就趕緊找專科醫師治療，否則痊癒的傷口將留下永久性疤痕。

許宏達建議，到戶外活動盡量穿著長袖長褲，如果發現昆蟲停留在身上，不要拍打，以吹氣或抖落方式讓蟲離開，如果不小心沾到毒蟲的「屍水」，最好趕緊就醫，避免狀況惡化。

大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達指出，隱翅蟲一般傷口在正常的情況下會在24小時內起...
大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達指出，隱翅蟲一般傷口在正常的情況下會在24小時內起水泡，3至4天開始結痂。（圖：台灣大林慈濟提供）
台灣大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達指出，隱翅蟲一般傷口在正常的情況下會在24小時...
台灣大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達指出，隱翅蟲一般傷口在正常的情況下會在24小時內起水泡，3至4天開始結痂。（圖：台灣大林慈濟提供）

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