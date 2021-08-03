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糖尿病患傷口難癒合 負壓治療改善

謝進盛
新營醫院外科醫師王心泰向糖尿病婦人說明負壓抽吸輔助治療方式，原有傷口已逐漸癒合。（圖：新營醫院提供）
新營醫院外科醫師王心泰向糖尿病婦人說明負壓抽吸輔助治療方式，原有傷口已逐漸癒合。（圖：新營醫院提供）

糖尿病的74歲婦人，血糖控制不佳，右臀出現小傷口，家屬貼膏藥治療，傷口卻日益惡化，經醫師採用最新負壓抽吸輔助治療，縮短傷口癒合時間及減少病患換藥次數與不適，傷口已逐漸癒合。

台灣衛福部台南新營醫院表示，婦人日前來求診，醫師發現右臀部有處8×6公分大小壓瘡傷口，造成皮膚組織壞死化膿，診斷為第四度壓瘡，安排住院進行清創手術，控制血糖及抗生素治療。

新營醫院外科醫師王心泰向患者說明，由於清除壞死組織後造成皮膚及軟組織的缺損，醫療團隊採用最新負壓抽吸輔助治療方式，縮短傷口癒合時間以及減少病患換藥次數與不適，傷口順利逐漸縮小癒合。

王心泰說，所謂負壓治療，是利用抽吸原理，將傷口與敷料間維持負壓狀態，以促進傷口癒合，避免感染，縮短住院天數，減少患者換藥次數及減輕換藥時疼痛。

其主要功能有：縮小傷口面積及深度，移除傷口滲液及感染物質，促進傷口周圍血流循環，刺激肉芽組織增生，減少組織水腫，與傳統敷料治療相比，傷口癒合時間可縮短50%。

整個系統由特殊泡棉敷料、防水薄膜、吸盤及負壓輔助治療儀四部分所組成，新一代治療儀機器體積輕巧，可隨身攜帶移動，方便帶回居家使用，不影響日常活動，之後患者每周門診定期更換敷料即可，大幅減照顧者負擔。

王心泰表示，各種慢性傷口常發生在長期臥床長輩身上，如糖尿病引起潰瘍及壓瘡等，負壓傷口治療越來越被廣泛應用的傷口照護選擇。

王心泰也指出，負壓治療並非所有傷口均適用，如嚴重感染的傷口、仍有壞死組織的傷口、下肢血管嚴重阻塞以及癌症傷口都不適用，患者仍須經由醫師評估，再選擇最合適傷口治療方式。（）

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