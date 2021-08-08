別被傳言嚇住…類固醇不壞 只要你懂它

使用類固醇藥膏時，薄薄的塗抹在病灶處，不要接觸到正常的皮膚。(Getty Images)

類固醇是異位性皮膚炎患者經常使用的藥物之一，但一提及「類固醇」，患者都想到它的嚴重副作用，水牛肩、月亮臉等。甚至有些患者在擦完類固醇藥膏後，以為病灶「痊癒」就沒有繼續保養皮膚，讓病灶反覆發炎，誤認為是「類固醇戒斷」症狀，實際上，這是停藥復發情形，並非上癮後戒斷現象。

藥膏依指示使用 不會有水牛肩、月亮臉

類固醇對於異位性皮膚炎患者而言又愛又怕，台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，患者使用的類固醇劑型可以分外用及口服，即使醫師開立外用類固醇藥膏，民眾也常誤以為會造成水牛肩、免疫力 下降等副作用而不敢使用。其實，這通常是口服類固醇長期使用後所產生的副作用，外用藥膏只要依照醫師指示使用，不用擔心出現這樣的副作用。

由於外用類固醇藥效快，塗抹時很少有刺激感，在異位性皮膚炎發作時，醫師會建議病人先使用一段時間，症狀改善後，就改為非類固醇外用藥膏及乳液，進行長時間的保養。

停藥後 皮膚仍要進行後續保養

黃毓惠認為，這是最聰明的外用類固醇使用方式，在病灶改善後就可以先暫時停用類固醇。但因為皮膚看似好了，但實際上皮膚下仍在發炎，因此後續的保養，維持療效非常重要，但是很多患者會以為皮膚表面好了就無需後續保養，這反而造成病灶時好時壞。

這種情形是外用類固醇停藥後的復發，但部分患者認為是類固醇上癮後的戒斷現象。黃毓惠特別澄清，醫學上並無此說法，患者會認為症狀反覆復發，都是類固醇惹的禍，其實異位性皮膚炎是慢性長期發炎，無法治癒，但能靠治療及保養，將病情控制穩定。

應薄薄塗抹在病灶處 別碰正常皮膚

遵照醫囑使用外用類固醇，可以不用太擔心產生全身性的副作用，但長期使用仍可能有皮膚變薄及萎縮情形，因此，使用時需要注意，薄薄的塗抹在病灶處，不要接觸到正常的皮膚。

至於何時會使用到口服類固醇藥物？黃毓惠表示，長期使用口服類固醇，確實會有水牛肩、月亮臉及免疫力下降問題，因此，在嚴重復發時會給予口服藥一至兩周，並不會長期使用，患者可以安心。

尤其在免疫抑制劑及生物製劑上市後，長期口服類固醇已不在醫師的常規處方上。黃毓惠說，她有幾位高中時期就休學的患者，經由生物製劑治療，病情相對穩定後，以同等學歷參加大學推甄，讓自己的學習生涯在中斷幾年後再次前進。

黃毓惠在臨床上也發現，由於異位性皮膚炎會時好時壞，病人也發展出一套自己的處方，例如不吃某些食物、作息正常、睡眠充足，病情就能控制，有些患者因此未持續就醫。不過，黃毓惠提醒，除了控制誘發因子外，長期的治療追蹤、保養，才是控制病情穩定最好的方式。

外用類固醇藥膏 兩點要注意

1. 薄薄的塗抹在病灶處，不要接觸到正常的皮膚。

2. 使用一段時間症狀改善後，改為非類固醇外用藥膏及乳液，進行長時間保養。