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男性下體腫痛小心佛尼爾氏壞死症 未即時就醫死亡率達100%

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣一位70多歲的老先生，偶爾覺得生殖器附近有點腫痛，但不以為意，一周後突然身體感到非常虛弱無力，生殖器鼠蹊部越來越腫痛，到急診時，心跳快速、血壓較弱，有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，後經會診及檢查經診斷是罹患佛尼爾氏壞死症（Fournier's gangrene）。

佛尼爾氏壞死症致死率高 3種情況易好發

嘉榮外科黃奕豪醫師說明，佛尼爾氏壞死症其實就是一種發生在男性生殖器官的壞死性筋膜炎(necrotizing fascilitis)；致死率相當高，若沒有緊急進行清創手術，死亡率高達100%，即使妥善治療死亡率平均仍為20%~30%；此好發於糖尿病以及其他免疫力低下之患者，或是肛門廔管之病患。

佛尼爾氏壞死症 多因感染而致

黃奕豪醫師表示，鼠蹊部至生殖器的傷口與肛門十分接近(個案為5公分)，而佛尼爾氏壞死症主要原因是感染，因此糞便很容易汙染傷口造成二次感染，再加上若本身免疫力不佳，會加重感染的程度。故泌尿科醫師每2小時協助沖洗的積極治療以及先後三次清創之後，老先生的敗血症痊癒與腎功能恢復到正常值，但仍留有約20公分從臀部到鼠蹊再到生殖器之傷口。

活動式真空抽吸裝 避免二度感染

此外，為了使老先生治療後較大的傷口不會再被肛門以及糞便細菌汙染，接者由黃奕豪醫師裝置活動式真空抽吸裝置，讓病患之傷口受到裝置之塑膠膜保護敷料的緊密貼合使傷口疼痛大大降低，同時活動式真空抽吸裝置可以攜帶，便於病患進行活動復健。

黃奕豪醫師提醒，佛尼爾氏壞死症不僅病況快速發作、致死率也高，若有小傷口都需特別注意，一旦會陰部或是生殖器官附近有腫脹與疼痛、壞死等現象，建議要立即就醫尋求協助，以免錯過治療時機。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50783

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