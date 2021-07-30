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心肌梗塞誤當中暑、感冒… 出現這5點速就醫

鄭國樑
廖國宏醫師發現有的病友把心血管疾病的症狀當成感冒，沒有馬上就醫相當危險。(圖：台灣聯新國際醫院提供)
廖國宏醫師發現有的病友把心血管疾病的症狀當成感冒，沒有馬上就醫相當危險。(圖：台灣聯新國際醫院提供)

台灣桃園市聯新國際醫院心臟內科醫師廖國宏提醒，最近炎熱高溫，除了要預防熱傷害（中暑），夏天也是心肌梗塞的好發季節，初期症狀與中暑、感冒類似，民眾容易因此輕忽，如果出現胸悶、胸痛、心跳急促、呼吸喘、身體虛弱無力等情況，應盡速就醫。

廖國宏醫師指出，最近收治幾位心肌梗塞的急診患者，病人其實在數天前就已經發作，可是卻都以為是高溫中暑或感冒，疫情期間不想進醫院檢查而強忍著不舒服，反而因此延誤治療時機。

廖國宏說，心臟病發作不一定有明顯徵兆，有的症狀輕微或非典型而不易察覺，可能的症狀包括胸口疼痛、胸悶、呼吸急喘、呼吸困難、疲倦、全身虛弱無力等，雖然有些人當下可以忍受撐過不舒服症狀，卻可能已經對身體留下傷害，日積月累恐造成心臟衰竭，甚至引發猝死，不可不慎。

醫師指出心臟最適宜的氣溫是攝氏22至25度，因此低溫寒冷的冬季，以及酷暑炎熱的夏季，都是心血管疾病好發時期。夏季應慎防高溫與劇烈溫差對心臟造成的影響，在烈日高溫下工作、活動，或進出冷氣房的冷熱落差，不論室內與室外都應多加留意。長時間處在高溫環境，人體的血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗蒸發水分，如果沒有適時喝水補充，血液變得濃稠，就可能讓冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重恐引發心肌梗塞或腦中風。

此外，身處劇烈溫差環境會讓交感神經亢奮，血管收縮壓力瞬間增大，容易造成動脈血管的粥樣硬化斑塊破裂，進而引發心肌梗塞。

廖國宏醫師強調，夏天應多補充水分，避免在大太陽下做劇烈運動或工作，在室內要避免門窗緊閉悶熱不通風，進出冷氣房需留意溫差變化。此外，心臟病好發於中壯年，男性約40至50歲，女性約50至60歲，以及三高患者（高血壓、糖尿病、高膽固醇）、有家族病史與抽煙者，都是好發族群，應落實控制三高，飲食要節制，不要吃太鹹，戒菸並且養成運動習慣。如有疑似症狀，應該到醫院檢查治療。

高溫 心臟病 三高

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