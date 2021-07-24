我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3要員將訪亞洲 布林肯訪印度 薛曼赴中 防長飛東南亞

道瓊首站3.5萬點 只花165天 漲5000點 寫最快紀錄

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

編譯林梅婕／綜合24日電
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

德國製藥商默克集團(Merck)宣布，該公司研發的一款新型肺炎疫苗Vaxneuvanc獲得美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，允許18歲以上成年人使用。

默克的競爭對手輝瑞藥廠(Pfizer)則是將他們的同等疫苗更新為Prevnar 20疫苗，並已於6月8日獲得FDA批准使用；兩家藥廠都稱新疫苗可更有效的預防肺炎、腦膜炎和血液的細菌感染，以及常見的耳鼻發炎。

默克表示，在全球多達約100種的肺炎球菌株中，自家疫苗可預防15種；雖然默克尚未公布售價和上市時間，但輝瑞疫苗售價232元，而該公司稱有保險的民眾極有可能免費或獲得補貼。

聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗專家組成的評估小組也表示，已安排10月為審查兩項疫苗，並列出接種建議。

此外，這次輝瑞的Prevnar 20疫苗比十年前研發的舊型疫苗Prevnar 13還增加預防七種菌株；該疫苗長期以來都是最賺錢的疫苗，每年可為公司帶來近60億元的營收；另一項研究也指出，疫苗更新後能75％有效預防重症。

默克指實驗測試的結果顯示，他們的疫苗與Prevnar 13同樣有效；兩家藥廠都宣稱已為嬰幼兒展開試驗，並計畫在日後提出兒童使用申請授權。

同時，默克仍會繼續販售自家舊型的Pneumovax 23疫苗，該疫苗可預防23種菌株，兒童也能接種；不過Pneumovax 23使用的是早期的技術，有效性和持久性不如新型疫苗。

疫苗 輝瑞 聯邦疾病防治中心

上一則

怕魚刺哽喉不敢吃魚？ 3步驟教你快速去除

延伸閱讀

男子嘲笑接種疫苗 半月後死於新冠

男子嘲笑接種疫苗 半月後死於新冠
防堵疫情 中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗

防堵疫情 中國提供緬甸克欽邦叛軍一萬劑疫苗
英國名嘴打兩劑疫苗仍染疫 稱在歐國盃決賽感染

英國名嘴打兩劑疫苗仍染疫 稱在歐國盃決賽感染
坦承泰國疫苗代工量能低下 AZ：考慮進口給東南亞各國

坦承泰國疫苗代工量能低下 AZ：考慮進口給東南亞各國

熱門新聞

但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供

肌少成疾 中醫師：可用握力、走路檢視肌少症

2021-07-17 05:15
長時間趴睡或側睡，讓臉直接接觸枕頭，容易擠壓出皺紋。(Getty Images)

10大壞習慣 讓你顯老了

2021-07-18 02:00
荔枝是夏日水果，香甜多汁但因糖份高，民眾食用應適量，避免影響健康。(圖：南投醫院提供)

含糖量高 糖尿病患吃荔枝險失明

2021-07-17 15:14
有些人身材並不肥胖，平日也不常吃炸物、甜食，但血脂檢驗卻異常超標，就要檢視是哪些飲食偏好，讓自己陷入血脂危機。(Getty Images)

醬料、高油、澱粉…高血脂5大地雷 你常吃嗎

2021-07-19 02:00

超人氣

更多 >
鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁
東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕