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人年紀大了 一定會腦萎縮？等於失智？

黃惠群
醫師表示，「腦萎縮」與失智症沒有一定的關聯性。(Getty Images)
醫師表示，「腦萎縮」與失智症沒有一定的關聯性。(Getty Images)

人年紀大了，一定會腦萎縮嗎？腦萎縮是失智的前兆？台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，「腦萎縮」不是一種疾病，是指腦組織體積縮小，細胞數目減少的現象，與失智症沒有一定的關聯性。隨著身體逐漸老化，腦萎縮的狀況會緩緩上升，腦部損傷者則可能更為明顯。

神經科門診常見不少人因健檢發現有大腦萎縮情形，擔心自己得了失智症而看診。劉建良指出，判斷腦萎縮主要是以「年齡層」區分，不同年齡有不同的評判標準。一般而言，當大腦持續萎縮、嚴重退化，極有可能在未來增加認知功能障礙的風險，因此，是否有大腦萎縮現象，也是輔助醫師診斷失智症的其中一個指標。

劉建良解釋，有腦萎縮不代表罹患失智症，通常是在出現失智症的相關症狀時，如智力減退、合併情緒變化，才會進一步做大腦檢查，就算檢查出大腦萎縮，智能仍可能是正常的，並非大腦功能不佳。

劉建良說，臨床上有很多人的大腦萎縮程度嚴重，比失智症患者萎縮得更多，但未有大腦功能退化的現象，有的記憶力還相當好。

有些人則有失智症症狀，但經過腦部掃描檢查正常，並沒有腦部萎縮現象，因此被判斷未罹患失智症，因而錯失失智症的早期追蹤治療機會。

為了及早確診失智症，目前仍以觀察患者相關症狀為判斷標準，劉建良表示，可看情緒行為是否改變、會不會做熟悉的事情、記憶力退化、行為異常，或是語言、算數處理功能下降等，這些都是罹患失智症的前兆。

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