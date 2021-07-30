我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

導管置換心臟主動脈瓣膜 不必動開心大手術

健康醫療網
醫師提醒70歲以上民眾，日常活動會喘，或有心絞痛症狀，經醫師會診發現有心臟雜音，建議進行心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜狹窄的威脅。(Getty Images)
醫師提醒70歲以上民眾，日常活動會喘，或有心絞痛症狀，經醫師會診發現有心臟雜音，建議進行心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜狹窄的威脅。(Getty Images)

主動脈瓣膜狹窄好發於高齡民眾，約有3-5%為80歲以上患者，早期無特別症狀，等到病情嚴重時，會有呼吸困難、頭暈、昏厥、心絞痛等症狀。若不及時治療，餘命甚至不足兩年。

★主動脈瓣膜 鈣化狹窄

主動脈與左心室相連，由主動脈瓣膜作為閥門隔絕兩區。台灣心臟外科權威、振興醫院院長魏崢醫師表示，心臟幫浦的血液會經由主動脈通往全身，當主動脈瓣膜閉合時，能防止血液逆流回心臟，因此主動脈瓣膜扮演非常重要的角色。

魏崢提到，主動脈瓣膜原本是薄弱的瓣膜組織，隨著年紀增加，瓣膜鈣化、增厚，主動脈瓣膜無法完全撐開及完全閉合，血液從心臟輸出就變得困難。許多患者從六、七十歲就開始有主動脈瓣膜變厚的狀況但未被發現，等到七、八十歲時出現症狀，已相當嚴重。傳統手術方式，是必須做開心手術，讓心臟停止，掀開主動脈，切除瓣膜，再植入生物瓣膜。

★高齡者開心 負擔太大

開心是大手術，對高齡患者是一大負擔，且植入的瓣膜僅能使用8-15年。近十年來，醫界致力研究不開心的瓣膜置換方式，但瓣膜比血管粗大，「一開始大家都認為是天方夜譚。」魏崢說，隨著材料進步，治療主動脈瓣膜狹窄也終於有不開心的選項，從鼠蹊部股動脈，經導管置換的瓣膜手術。

魏崢指出，目前廣泛使用的經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）有兩種支架系統，包括附著於鎳鈦合金網狀支架的豬心生物瓣膜，能在低溫時軟化縮小，植入主動脈後在血溫下擴大恢復原狀，卡在主動脈瓣膜處；另一種則是搭配鈷鉻合金材質支架的牛心生物瓣膜，縮小體積送入主動脈瓣膜處，再透過氣球擴大恢復原狀，取代已損壞的主動脈瓣膜。

「過去只求有，現在要求精、求好。」魏崢說，近幾年主動脈瓣膜狹窄的研究方向，包括拉長瓣膜使用期限、簡化植入方式，讓更多醫師能上手、提高施作精準度，例如植入後仍保留冠狀動脈支架的手術空間。

★心臟超音波 抓出病灶

振興醫院連續六年舉辦台北心臟瓣膜高峰會（Taipei Valve Summit），主動脈瓣膜置換也是其中一大重點，近兩年由於疫情影響，由實體活動轉為線上活動，匯集國內外專家分享經驗。「過去必須邀請國外專家專程飛來台灣，頂多幾百人參與就相當不得了，」魏崢表示，轉為線上後，今年統計有約1萬7000位專家與會，這程度的交流是實體活動所辦不到的。

振興醫院已完成600多例經導管主動脈瓣膜置換手術，團隊有至少四位國際指導級心臟內外科、分別熟悉不同支架系統的醫師組成。術中病人有狀況就能直接讓外科醫師處理，不需像傳統導管手術一樣，有問題時還得將病人從導管室接至開刀房處理，完全省去中間的時間差。而這些醫師也曾赴日本、新加坡及其他東南亞國家，協助建立治療中心，甚至將手術影片放到網路上，毫不吝嗇地詳細分享治療經驗。

魏崢提醒70歲以上民眾，日常活動會喘，或有心絞痛症狀，經醫師會診發現有心臟雜音，建議進行心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜狹窄的威脅。若民眾發覺自身有異狀，建議及早諮詢專業。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

台灣 新加坡 東南亞

上一則

人年紀大了 一定會腦萎縮？等於失智？

下一則

嚇~吃冰、吸菸惹禍 誘發鼻過敏 誤以為染疫

延伸閱讀

他顱內長瘤 右側無力似中風 還變健忘

他顱內長瘤 右側無力似中風 還變健忘
替龍魚整容 魚醫師：風險高 精密程度不輸人類醫美

替龍魚整容 魚醫師：風險高 精密程度不輸人類醫美
法義肢製造商賣出首顆人造心臟 價格18.8萬元

法義肢製造商賣出首顆人造心臟 價格18.8萬元
心臟靜脈中心提醒你：注意靜脈曲張的危害

心臟靜脈中心提醒你：注意靜脈曲張的危害

熱門新聞

奇亞籽是鈣質的良好來源。(Getty Images)

奇亞籽有助補鈣、瘦身、調節血糖…6好處大熱門

2021-07-26 02:00
但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

2021-07-24 20:07
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
（圖：健康醫療網提供）

膝蓋內側常疼痛 非退化性關節炎 恐是「鵝掌肌腱炎」

2021-07-26 01:00
鼠蹊部​腫痛有可能是罹患「佛尼爾氏壞死症」，若沒緊急進行清創手術，死亡率高達100%。(Getty Images)

70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死

2021-07-23 02:00

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震