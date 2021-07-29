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治重度憂鬱患者 rTMS添利器

修瑞瑩
奇美醫院成人精神科主任黃隆正。（圖：奇美醫院提供）
奇美醫院成人精神科主任黃隆正。（圖：奇美醫院提供）

一名18歲的少女罹憂鬱症，有多次自傷行為，但藥物治療效果不明顯，患者坦承不喜歡吃藥，經與醫師討論，嘗試「重複式經顱磁刺激治療」，經過10次治療，病情明顯有好轉。

台灣奇美醫院成人精神科主任黃隆正表示，近年憂鬱症逐漸被社會大眾注意，在治療上也有一定的效果，但臨床上發現，患者中仍有一部分對於藥物及心理治療效果不明顯，約占全部病患的三分之一，被稱為難治型憂鬱症或治療頑固型憂鬱症（簡稱TRD），而有些患者長期未針對憂鬱症治療，只處理引發的頭痛等問題，延誤治療也會使病情變化成為TRD。

黃隆正表示，新的治療方法重複經顱磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation，簡稱rTMS）的成熟發展及應用，這項治療法早在2008年即由美國食品藥物管理局（FDA）核准治療重鬱症。而台灣衛福部於2018年4月通過rTMS於臨床使用，目前重鬱症是唯一的適應症，為精神醫學增添一項治療利器。

黃隆正指出，rTMS是根據法拉第的電磁感應原理，經由放在頭上的特製金屬線圈，經由快速的電流改變而產生感應磁場，此磁場可以穿過頭骨於對應的大腦皮質上產生一個感應電流，此感應電流即可刺激大腦神經元。當線圈靠近頭部刺激時，強力的磁場會安全地穿過頭皮及頭骨，刺激大腦皮質，會引起局部腦細胞的興奮，但不會產生任何疼痛。rTMS是利用此磁場做刺激，形成所謂的「無電刺激」，不同於電刺激，最大的好處是不會有疼痛感。

在憂鬱症病人中，大腦某些區域的電性活動程度呈現減少的跡象，使用rTMS可以重新喚醒這些細胞，提高大腦電性的活動到正常之水平。

rTMS使用聚焦電磁線，迅速的將磁場脈衝導入目標區域，磁脈衝引起大腦中的電流，刺激細胞活躍。針對這些特別的區域，治療憂鬱症在參數的設定上，目前以高頻10Hz刺激左背外側前額葉為原則。值得一提的是，rTMS是屬於非侵入性的治療，副作用較少。

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