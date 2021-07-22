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【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

文/李依文
但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)
但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

時序進入6月之後，就進入了台灣的芒果產季，前期因為疫情關係影響買氣，但在各界為芒果平反之下，不管是新鮮現吃，或是各大通路紛紛推出季節新品楊枝甘露、芒果冰品、甜點等，都讓大眾得以一嚐這鮮甜的季節鮮味。

而芒果除了受到大眾的歡迎以外，可別小看了芒果的營養價值，即將發表於2021年9月的國際科學期刊《Journal of Functional Foods》有最新的研究發現，科學家發現可能有望緩和阿茲海默症病徵的植物化學成分（簡稱植化素）存在於芒果之中。

芒果在醫學貢獻上歷史悠久

芒果是熱帶雨林與亞熱帶地區，最受歡迎的水果之一，除了美味以外，芒果在醫學上的貢獻也頗多。

在過去的文獻記載上可以看出，芒果（Mangifera indica L.）在中醫中被作為草藥使用，常被用於用於緩解嘔吐、治療暈船、哮喘、痢疾、瀉藥、壯陽藥和滋補品等，而芒果汁則被用作治療鼻竇疾病的滴鼻劑，目前研究發現除了這些功用以外，還有可能分離出治療神經發炎的植化素。

芒果可分離出抗神經炎植化素，期望能進一步緩和阿茲海默症病徵

芒果可以分離出抗神經炎的植化素，對於我們常聽到神經性退化疾病，如：阿茲海默症、帕金森氏症等的病徵可能將有幫助效果。

國際科學期刊《Journal of Functional Foods》的研究報告中提及，神經炎疾病就是人體的神經系統產生了發炎反應，這樣的發炎對於大腦中的膠質細胞、星形膠質細胞與有害巨噬細胞等的刺激性反應有關，長期下來就有可能會導致神經性退化疾病的產生。

而芒果中的植化素，科學家發現可以緩和這一系列的發炎反應，主要作用能消除或是中和這些有害物質，甚至是幫助重建受損的組織，在研究上被認為有很大的發展潛力。

天然植化素成新寵，若能穩定開發將有發展潛力

芒果除了有抗神經炎的植化素以外，其實在過去的研究中，整個芒果的果實，包含果核、果皮、果肉，每一個部分都含有功效良好的植化素，如：酚酸、氧雜蒽酮、黃酮類化合物、二苯甲酮和萜類化合物等。

這些琳瑯滿目的植化素在醫學上的貢獻領域也相當廣，目前醫學研究界正在積極開發的可能運用面向包含：抗腫瘤、抗菌、鎮痛、解熱、抗炎等，而芒果中的植化素會成為發展重點，主要是因為芒果是天然來源，具有安全性、來源穩定等特性，因此不只是芒果，近幾年科學家在天然植物來源所含的植化素研究上可說是投注了不少心力。

不過，雖然天然植化素有眾多優點而受到研究學界矚目，但也因為成分天然，活性成分不好控制，若是要真的開發成為能取代化學合成藥物，還有諸多需要克服的困難，才可能進入量產階段，而芒果植化素的研究雖然還在初期階段，但也開啟了天然植化素進一步開發的新契機。(本文授權轉載自食力)

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