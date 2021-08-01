耳鳴 適合戴助聽器嗎？

醫師示範配戴助聽器，現今助聽器(箭號所指)大多隱形，不易察覺，以免影響配戴者外觀 。（圖：陳建志提供）

在耳鳴門診中，屢屢聽見我對患者說：「您聽力不好，應該要配戴耳機」、「要治好您的耳鳴，藥物效果頂多三分之一，剩下的得靠耳機」、「如果您不戴耳機，耳鳴會愈來愈重」等等。

所謂「耳機」指的是助聽器，為何配戴助聽器可以治療耳鳴？所有耳鳴都適合配戴助聽器嗎？想了解這個問題，必須先了解耳鳴。耳鳴可分為以下種類：

●代償性耳鳴

又稱「聽障性耳鳴」。聽覺接收系統發生狀況，例如耳垢阻塞、中耳積液、耳蝸功能不良或聽神經老化，大腦（聽覺感應系統）接收不到基礎音量，腦幹（聽覺傳遞過濾系統）會啟動代償機制，減少抑制效應，加強聽毛細胞擺動、聽神經傳導及神經核放電，設法去強化已減弱的聽覺訊息，猶如聽廣播時，電台主持人講話太小聲時，聽者把音量轉大，收音機內雜七雜八的背景噪音也跟著呈現出來。

●發炎性耳鳴

因為聽覺器官受到細菌或病毒的感染，或是受到毒素、過敏 或發炎激素的侵犯而易引起發炎性耳鳴，例如過敏性耳蝸炎、化膿性中耳炎或聽神經炎等發生，耳蝸或聽神經會自動發出「求救」訊號，產生聽覺；若因此產生聽力障礙，會續發代償性耳鳴。

●轉化性耳鳴

患者不停地把現實生活中的壓力、挫折、孤單及無奈轉嫁給耳鳴，藉此暫時逃避原本現實中的困境，結果使聽覺訊號在海馬迴內形成迴路，不斷地鑽牛角尖，使這迴路愈來愈強大，超越大腦伏隔核的控制，不僅耳鳴變大，整個大腦皮質也跟著活躍起來，形成「腦鳴」，衍生焦慮、恐慌及失眠。

●配戴助聽器的好處

助聽器可以對於聽力減弱的音頻，進行彌補及放大，使大腦接收到足夠的聽覺訊號，腦幹就不會啟動代償機制，更沒有機會在海馬迴內形成迴路。

由於外耳、中耳及內耳血液循環均來自於外頸動脈，耳部發炎性疾病通常都會涉及耳膜及聽小骨關節，造成發炎性軟組織增生及附著。配戴助聽器可以加強耳膜或聽小骨關節的震動，進而避免沾黏及硬化，以免聽障加重。

但須注意的是，突發性耳鳴大多是發炎性疾病，需先請醫師診治，以免配戴助聽器後音量愈調愈大。突發性耳聾（俗稱耳中風 ）會同時出現發炎性及代償性耳鳴，在治療時，若能同時配戴「暫時性」助聽器，可預防轉化性耳鳴。

配戴助聽器初期，若出現「魔音傳腦」現象時，有可能是聽覺過敏，須諮詢選配師或請醫師治療。助聽器通常需要終生配戴，每日最好能連續戴超過10小時，只有在游泳、洗澡或睡覺時拿下。耳鳴大約會在兩、三個月內逐漸變小；在耳鳴消失後，患者通常會嘗試解下助聽器，但耳鳴可能會在數日或數周內復發，只好再戴回助聽器。（作者為台灣 義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）