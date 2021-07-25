致死率高… 胸主動脈創傷 車禍後的「隱形殺手」

台灣奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師吳依璇指出，車禍不但會造成多處骨折外傷，還可能造成內臟器官受創，尤其「胸主動脈創傷」更是重大外傷中的隱形炸彈，致死率高。（圖：台灣奇美醫學中心提供）

24歲機車騎士阿明今年5月因不慎與汽車 擦撞，被撞飛兩公尺遠，送醫後發現降主動脈假性動脈瘤破裂，造成主動脈大量出血、右股骨膝上開放性骨折等，因此醫療團隊緊急進行主動脈內支架血管置放手術，阿明的生命徵象才恢復穩定。

台灣 奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師吳依璇指出，車禍 不但會造成多處骨折外傷，還可能造成內臟器官受創，甚至危及生命，尤其「胸主動脈創傷」更是重大外傷中的隱形炸彈，致死率高。

吳依璇表示，「胸主動脈創傷」是僅次於頭部外傷、第二高的鈍銼性胸部外傷死因，是一種危及生命的急症，常見於車禍之後的多重外傷，必須早期警覺並及時治療。根據海外醫學文獻統計，胸主動脈創傷病人有八成到院前死亡，僅有兩成能進到醫院接受診斷及治療；活著送到醫院的病人中，又有46%的病人會在院內死亡。

吳依璇說，過去如果病人遇到「胸主動脈創傷」，只能接受傳統側開胸手術進行主動脈置換，傷口可能長達30到40公分，術中又必須注射較大劑量的抗凝血劑，在多重外傷的情況下，有可能讓其他受傷部位嚴重出血。

至於主動脈內支架血管置入手術的方法，則從病人的腹股溝畫開一個小傷口，以特殊導管進入病人股動脈內，在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入適當尺寸及長度的支架血管來覆蓋掉主動脈創傷處，避免主動脈破裂大出血，讓病人能延續生命，不僅傷口小、手術時間短、恢復快等。