70歲男鼠蹊部痛1周竟休克 醫曝這病不治百分百致死

鼠蹊部​腫痛有可能是罹患「佛尼爾氏壞死症」，若沒緊急進行清創手術，死亡率高達100%。(Getty Images)

70多歲台灣 侯姓男子日前常覺下體附近有點腫痛，經過一周後，身體虛弱無力、鼠蹊部愈來愈腫痛，到台中榮總嘉義分院急診，更有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，經診斷罹患「佛尼爾氏壞死症」，外科、泌尿科立即緊急手術清創，下體雖有20公分傷口，但最後痊癒也能行動自如。

嘉榮外科醫師黃奕豪指出，佛尼爾氏壞死症的患病者以男性為主，男女比例約10比1，年齡則介於30歲至60歲之間，並好發於糖尿病 及其他免疫力 低下者，或肛門廔管病患，若沒緊急進行清創手術，死亡率高達100%，即使妥善治療死亡率平均仍有20%至30%。

侯姓男子當時由黃奕豪、泌尿外科醫師賴谷順聯合手術，黃奕豪說，患者鼠蹊部至生殖器的傷口，與肛門僅5公分距離，因糞便很容易造成傷口二次感染，再加上若本身免疫力不佳會更嚴重，所以泌尿科醫師每2小時協助沖洗、先後3次清創後，他的敗血症痊癒與腎功能恢復正常值，不過仍留約20公分從臀部至鼠蹊再到生殖器的傷口。

黃奕豪另替侯姓男子裝活動式真空抽吸的裝置，以塑膠膜保護敷料，緊密貼合使傷口降低疼痛，活動式真空抽吸裝置也可攜帶，便於進行復健，另調整他的糖尿病注射用藥，改為口服新藥，減少低血糖虛弱的可能。

侯姓男子一度面臨死亡到完全治癒，沒留什麼後遺症，對院方相當感激；黃奕豪提醒，佛尼爾氏壞死症病況快速發作，一旦會陰部或生殖器官附近有腫脹與疼痛、壞死等現象，建議立即就醫以免錯過治療時機。