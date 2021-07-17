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1張圖：美疫情回升 59.3%成人完全接種疫苗

癌症病患就醫、打疫苗防疫有技巧 醫師分享6招

記者趙容萱／台中報導
醫師李旭東說，癌症治療每延遲4周，死亡率可能增加，呼籲癌友按時就醫，也鼓勵在與醫師諮詢後接種疫苗。圖／台中榮總提供
醫師李旭東說，癌症治療每延遲4周，死亡率可能增加，呼籲癌友按時就醫，也鼓勵在與醫師諮詢後接種疫苗。圖／台中榮總提供

部份癌症患者擔心染疫、重症風險而害怕就醫，「癌症病人能不能施打新冠肺炎疫苗？」成為癌友熱烈討論的話題。台灣台中榮總癌症防治中心主任李旭東說，癌症治療每延遲4周，死亡率可能增加6%到8%，呼籲癌友按時就醫，也鼓勵在與醫師諮詢後接種疫苗，建立周全保護力。

影片來源：聯合新聞網

李旭東分享「癌症病患安全就醫六招」：一、做好自我防護，正確配戴口罩。二、室內與人保持1.5公尺距離。三、盡可能避免醫療院所內飲食，若需長時間治療者，建議尋找空曠無人處，盡快用餐。四、善用中榮APP查詢看診、計價、領藥進度，縮短停留醫院時間。五、減少碰觸醫院設施。六、勤洗手，國建署建議三前三後，洗手時機，三前就是用餐前、與病人觸碰前、看病前，三後則是看病後、擤鼻涕後、上廁所後。

李旭東說明，目前醫學證據指出，疫苗副作用發生機率並不會因罹患癌症而增加，疫苗對於國內出現的Alpha、Delta變異株有一定的保護力，而癌症病人為新冠肺炎併發症高風險族群，建議癌症病人都應接種疫苗，為建立周全防護，主要照顧者及同住人也應接種疫苗。

李旭東說，中榮癌症防治中心參考國家綜合癌症網絡建議的疫苗接種指引，整理列表。提醒每位癌症病人因疾病、接受療程及身體情況有所不同，可先與醫師討論，等到能夠接種時，適合時機完成疫苗接種，完成自我保護。

癌症 疫苗 新冠肺炎

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