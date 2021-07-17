喝可樂會殺精？現代男性的「蟲蟲危機」

(取材自健康醫療網)

根據世界衛生組織（WHO）對人類精液檢查的數據分析顯示，近年來男性精蟲數量大不如前，從1990年1cc精液需達6000萬隻精蟲才算標準，到1999年下修為2000萬隻，甚至在2010年更重新制定只要1500萬隻即為合格，顯示男性精蟲密度在近20年來持續下降。台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，社會環境及生活型態改變，導致男性不孕症比率增高，若有不孕問題，建議尋求專業不孕症諮詢。

喝可樂對精蟲無影響 溫度才是最大主因

李世明醫師說，不孕症有三分之一原因來自於男性，包括精蟲的數量、活動力及品質，近年也有許多關於男性殺精的網路留言，例如喝可樂是否會殺精？針對此一說法應是源於早期避孕觀念不發達，在性行為後利用可樂沖洗陰道來殺死精蟲，但該作法不僅不先進，也有衛生及安全疑慮 ; 至於可樂喝進人體後，經胃吸收，再透過人體酸鹼平衡，不會對精子造成影響，因此男性不需擔心。

李世明醫師補充，影響精子存活最大原因之一為溫度，35度為睪丸製造精蟲的最適溫度，若長時間處於高溫 或不透氣的環境，如泡溫泉、騎腳踏車或交叉翹腳的坐姿，都容易影響精子品質，提醒男性只要避免過度頻繁或長時間的維持上述活動，即能減少對精子的不良影響。

精索靜脈曲張致高溫 精子品質及活動力下降

除了外在因素外，李世明醫師說明，臨床上也有不少男性不孕症是因為精索靜脈曲張所引起，此一疾病多為先天性，因輸精管與靜脈為同一路徑，當靜脈腹壓增高時，血液溫度也會升高，進而使睪丸及副睪丸的溫度提高，影響其功能，故導致精子品質及活動力下降，有部分患者有隱睪疾病，也會造成睪丸萎縮現象，但多數患者症狀不明顯，往往是在健康檢查或不孕檢查中意外得知。

目前對於精索靜脈曲張的治療方式，只要透過外科手術將受影響的精索結紮掉即可，術後多數夫妻能成功懷孕，而針對其他原因的男性不孕症，如無精症、精液逆流或是輸精管阻塞等，則可以藉由睪丸、副睪丸或尿液中取精的方式，後續再進行試管嬰兒療程，達到受孕的目的。

網路說法僅供參考 不孕應尋求專業醫師

在資訊發達的時代，網路上各種影響受孕的說法並非全都屬實，李世明醫師提醒，現代人受環境因素或心理壓力影響，不孕症比例明顯增加，若夫妻有不孕問題，因進行不孕檢查並找尋原因，也切勿責怪不孕的一方，在不孕治療的過程中，另一半的陪伴及心理的調適都十分重要，若有任何問題，建議尋求專業不孕症醫師，避免聽信錯誤資訊。

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資料來源：健康醫療網

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