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他無預警癱瘓在地 元凶竟是晚期攝護腺癌

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

53歲的勇哥（化名）平時從事藍領工作，育有一雙子女的他更是家中的經濟支柱。某天下班回家，突然感覺雙腿無力跌坐地上，想要撐起身子發現下半身一點知覺都沒有，家人見狀後緊急將他送往急診。一開始都以為是工作上出力不慎造成脊椎受傷，沒想到經過抽血及其他相關檢查後發現，他的攝護腺癌指數（PSA）已經破千（正常PSA<4 ng/mL），並且有癌細胞骨轉移的狀況，確診為晚期攝護腺癌，若不積極治療恐怕只剩下1-2年的時間。

攝護腺癌早期難發現 確診患者三成晚期九成骨轉移

台灣亞東醫院泌尿外科鍾旭東主任表示，早期攝護腺癌通常沒什麼症狀，因此患者多半『無感』。但是，當腫瘤逐漸侵犯尿道以及膀胱，會有排尿不順或是一直有尿意但卻難以排乾淨的情形，嚴重者還可能出現尿瀦留、血尿、尿失禁等症狀；若是到晚期發生骨轉移時才發現，還會有骨頭疼痛、行動不便，甚至是病理性骨折的風險，嚴重影響患者生活品質。

鍾旭東主任說，針對轉移性攝護腺癌病患的治療方式，除了有常見的化療之外，還有荷爾蒙治療及放射性同位素治療，須依照患者身體狀況做客製化的規劃。根據臨床上經驗，荷爾蒙治療比化療副作用小，也能降低攝護腺癌指數（PSA），但對於骨轉移造成的疼痛抑制效果卻有限。當癌細胞開始侵蝕骨頭，建議使用放射性同位素進行治療，有效減緩患者的疼痛以及延緩病理性骨折發生外，更能讓病患可以保有生活品質的同時，能延長病患的存活期。

收治案例的鍾旭東主任進一步說明，在與案例溝通後，使用放射性同位素療法抑制骨轉移的疼痛不適，還可以繼續工作，維持現有的生活型態，目前病情也穩定控制超過八年。另外，患者將多年來的不良習慣，例如：抽菸、喝酒、喜愛油炸食物等全數戒斷，只吃清淡飲食與正常作息，對於疾病的控制更有加分效果。

中年男每年都該注意 定期健檢保有健康生活

鍾旭東主任提醒，攝護腺癌一直是男性癌症中的隱形殺手，建議有家族病史的男性從40歲起、無家族病史的男性從50歲起，每年做健康檢查檢視身體的健康狀況；若您是攝護腺癌患者，需定期回診您的主治醫師追蹤治療，若有任何症狀的發生或惡化，如疲倦、睡眠品質不佳、骨頭疼痛，都有可能是疾病惡化的症狀，應定期檢查攝護腺癌指標（PSA）或骨頭指標（ALP），以確保您攝護腺癌的治療有得到控制沒有惡化。另外，平時避免高油脂飲食、少吃紅肉與紅酒、戒菸、規律作息以及保有良好運動習慣，維持身體健康機能，減緩身體老化速度遠離疾病侵害。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50703

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