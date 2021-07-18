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冷氣一直吹 小心「空調病」上身

蕭羽耘
冷氣機的溫度設定宜維持在攝氏26度到28度之間。（本報資料照片）
冷氣機的溫度設定宜維持在攝氏26度到28度之間。（本報資料照片）

夏季炎熱，每年氣溫都破紀錄，在家冷氣一開暑氣全消，但室內外溫差就像季節交替般忽冷忽熱，身體不一定能夠快速調節，民眾吹冷氣也須小心「空調病」相關症狀。

室內外溫差大 呼吸道敏感

「空調病」簡單來說，指長時間在空調環境下，因空氣不流通出現的症狀，像是呼吸道敏感，導致打噴嚏或鼻塞、血液循環差造成的疼痛，以及皮膚過敏、乾裂等等的病症。

事實上，醫學上並沒有所謂的空調病。台灣開業耳鼻喉科醫師柯仁弘說，這是一個通俗的說法，常見狀況分為兩種，敏感族群因為室內、外環境溫差大，身體無法迅速調節，容易產生呼吸道問題，發生打噴嚏、流鼻水等症狀，而老人家在氣管快速收縮下，更容易出現「痰多」等現象。

夏季高溫炎熱，躲在家吹冷氣也要小心空調病。（本報資料照片）
夏季高溫炎熱，躲在家吹冷氣也要小心空調病。（本報資料照片）

血液循環差 導致各種痠痛

另一個則是長時間待在冷氣房族群，柯仁弘指出，像是上班族或是開刀房醫護等，需要長時間維持固定姿勢，較容易血液循環不良，這時冷氣一吹，就會導致疼痛，常見部位有肩頸、關節等。

另外，有些上班族的座位在冷氣底下直吹頭頂，開業中醫師施昀廷表示，空調引起的風寒，以頭、頸部與呼吸道為主，若風直吹頭頂，建議戴帽子、頭巾，同時可以搭配溫熱飲品，像是熱紅茶、薑茶等去寒。

現行提倡節能減碳，冷氣溫度建議控制攝氏26至28度，不僅適合人體，也可省電、省荷包。但冷氣要如何吹得巧？

台灣衛福部桃園醫院耳鼻喉頭頸科主治醫師譚媛云表示，進入冷氣房前應先將汗水擦乾，切記不能一下子就將溫度調到低溫。長時間待在冷氣房的民眾，尤其是老年人，時不時就可以起來動一動，可嘗試簡單有氧、居家健身，促進血液循環。

別忘清潔濾網 主機也要洗

針對敏感族群，譚媛云說，濾網很容易有塵蟎堆積，長期未清洗恐引發氣喘。譚媛云提醒，頻繁使用冷氣的前幾個月就要注意清潔，除濾網要積極清理外，建議主機一年一次需大清洗，最好能在濾網上鋪一層濾棉，風扇葉片容易卡灰塵也要清理。

搭配電扇 讓空氣濕度平均

吹冷氣不可忽視濕度問題，譚媛云說：「濕度最好維持在50%至60%，過敏體質是60%以下最好。」即便冷氣有除濕功能，送風的方式跟循環還是在上方，潮濕的空氣仍堆積在下方，可以搭配風扇，讓空氣流動循環平均。

中西醫都建議冷氣不要開整天，但民眾又擔心無法一夜好眠。施昀廷說，天氣真的很熱還是要開冷氣，如果怕不斷開關很耗電，可以運用定時功能關閉，讓電風扇在入睡到一半時開啟接力。譚媛云提醒，睡覺時風扇可以朝向牆壁，對氣流循環都好，也可避免直接對人吹而著涼。

別24小時密閉 要開窗通風

一天之內要安排室內開窗時間，避免24小時氣流密閉，而清晨是最好的開窗時間，可以早起的民眾在上午7、8時就可以打開通風；爬不起來的人，可選擇睡前通風，或是做到分區開窗，不要讓每個房間都是密閉狀態。

搭配飲食也可減緩長期吹冷氣的不適，舒緩筋骨的部分，施昀廷建議服用桂枝湯、柴葛解肌湯。至於降火的食物，平常愛喝珍奶的人，可以改成仙草凍奶茶，仙草本身有退火的功效，也可喝綠豆湯、茶類等飲品；如果體質比較寒，建議白天時吃降火的食物，或吃水果也可以。

台灣 過敏 減碳

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