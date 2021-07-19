異位性皮膚炎治療曙光 口服新藥讓13%病人病灶全消

台灣 大約有200萬名異位性皮膚炎患者，當中大約十幾萬人屬中重度，使用傳統治療都無效者大約有一萬人左右。這一萬人使用各種藥物的療效都不佳，只能每兩周打一針生物製劑。台大醫院參與跨國試驗，發現每天服用新一代口服JAK抑制劑，療效優於生物製劑，台大醫院皮膚部教授朱家瑜表示，有13%受試者病灶消失，原本全身到處紅癢痛，都不復存在。

朱家瑜表示，異位性皮膚炎是慢性反覆發炎性疾病，好發於兒童期，有八成患者在五歲以前就發病，常合併有過敏 鼻炎、氣喘等其他過敏性疾病。

台大醫院皮膚部主治醫師詹智傑指出，日、韓及台灣等亞洲人的異位性皮膚炎與歐美不同，亞洲異位性皮膚炎免疫反應較複雜，使用生物製劑單獨調控其中一路徑，雖然副作用很少，但對部分亞洲人效果不彰。新一代口服JAK抑制劑屬免疫調節劑，調節特定路徑，副作用比傳統治療少，但比生物製劑多一些。

朱家瑜提醒，新藥並非對所有患者都有效，仍有二到三成受試者的症狀並未顯著改善，另外也有五到六％受試者出現惡心、容易感染，長痘痘等副作用。副作用不嚴重，經擦藥等處理可改善，由於皮膚傷口變少，細菌感染反而減少。

新藥受試者都是成年人，但青少年試驗在進行中，未來會進入兒童試驗階段，台灣也有兩歲就收案的研究，未來可望在兒童期就有新藥可用，及早停止免疫觸發，讓病症止於童年。