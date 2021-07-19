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生病吃中藥 哪些「飲食禁忌」不可不知？

諮詢／中醫師鄒瑋倫 整理／記者黃妙雲
醫師指出，體質偏寒的人吃人參等補性中藥，又吃芒果等食物，可能火上加油。（本報資料照片）
醫師指出，體質偏寒的人吃人參等補性中藥，又吃芒果等食物，可能火上加油。（本報資料照片）

Q：很多人生病看中醫吃中藥，但有哪些禁忌不可不知？吃中藥有什麼食物不能吃？有膝蓋痛、頭痛、胃酸逆流、蕁麻疹等皮膚問題，哪些食物不可吃？

A：中藥屬於發物，糯米、冰、芒果等食物也是發物，體質偏寒的人吃人參等補性中藥，又吃糯米、芒果等食物，可能火上加油或寒上加寒，因人而異，每個人的刺激物都不同。常見女性因經期不順看中醫，但女性調經時，千萬不可以吃冰，吃冰會讓全身循環變慢、身體冰冷。

手腳骨折或跌倒扭傷的骨傷科病人，最好不要吃竹筍和香蕉，這類食物所含單寧酸、鞣酸會誘發發炎反應，引起受傷部位痠痛。而有退化性關節炎的人，疼痛期也不建議吃香蕉，不痛時才可以吃。

頭痛時要忌吃柑橘類，如果頭痛病人吃藥，又吃柳丁、葡萄柚或橘子會誘發頭痛，中藥的陳皮也不要吃，建議常頭痛的人可多喝茶，茶含有茶多酚、茶鹼成分可以抑制頭痛反應。

有胃酸逆流的人或以中藥調胃的人，則不可吃糯米，也不要吃會犯酸的甜食，但可以吃些辣椒，對身體很好。有異位性皮膚炎、蕁麻疹等皮膚問題的人，則要忌吃芒果、甲殼類海鮮、竹筍等會發的食物。

女性調經時不可以吃冰，吃冰會讓全身循環變慢、身體冰冷。本報資料照片
女性調經時不可以吃冰，吃冰會讓全身循環變慢、身體冰冷。本報資料照片

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