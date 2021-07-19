我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

3大類痘痘藥 你擦對了嗎？

健康醫療網
過氧化苯及A酸可減少痤瘡桿菌增生，但因刺激性較大，且對光反應劇烈，建議於晚上且少量塗於患處。(Getty Images)
過氧化苯及A酸可減少痤瘡桿菌增生，但因刺激性較大，且對光反應劇烈，建議於晚上且少量塗於患處。(Getty Images)

夏季來臨，每當日曬、汗水、高溫及濕氣刺激皮膚時，容易造成皮脂腺分泌旺盛。此時，若無法順利排出，則會使毛囊或皮脂腺阻塞，產生發炎反應，進而紅腫；若又發生痤瘡桿菌感染，則會使病灶化膿，嚴重甚至會造成蜂窩性組織炎。

為了幫助民眾抗痘，台灣衛福部食藥署整理出三大類預防面皰或治療痤瘡的相關產品：

第一類／抗痘類化妝品 出現紅腫痛應停止

市售常見宣稱可治痘、預防面皰的特定用途化妝品，主要成分為硫磺（Sulfur）或水楊酸（salicylic acid），兩種皆具刺激性，使用後若出現紅、腫、痛的情形，則要暫停使用，並諮詢皮膚科醫師尋求協助。

第二類／外用指示成藥 晚上少量塗患處

民眾可於藥局諮詢醫藥專業人員，並依指示使用含過氧化苯（Benzoyl peroxide）及A酸（如濃度不超過0.1%之Tretinoin）的外用指示藥品。

食藥署指出，過氧化苯及A酸可減少痤瘡桿菌增生，但因刺激性較大，且對光反應劇烈，建議於晚上且少量塗於患處；常見副作用為脫皮、發紅及輕微刺痛，通常使用數日後可緩解。

第三類／口服處方藥品 勿擅自停藥

常見的有口服A酸及口服抗生素，其中口服A酸可能具致畸胎性、口服抗生素可能造成抗藥性，因此都必須由醫師開立處方並遵循醫囑，切勿擅自停藥。

預防痤瘡找上門 這些習慣很重要

食藥署提醒，購買時請選擇具藥品或特定用途化粧品許可證之產品，並依照說明書、仿單或醫囑使用，切勿聽信偏方；病症消除後，保持規律的生活、良好的飲食習慣及適度的皮膚清潔，才能有效預防痤瘡再次找上門。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

台灣 高溫 藥局

上一則

異位性皮膚炎治療曙光 口服新藥讓13%病人病灶全消

延伸閱讀

徐旭東爆年初想買疫苗 「這是政府的事」遭拒

徐旭東爆年初想買疫苗 「這是政府的事」遭拒
台食藥署完成41萬劑莫德納檢驗 又迎62萬劑AZ

台食藥署完成41萬劑莫德納檢驗 又迎62萬劑AZ

食藥署「施打率169%」 挨批特權

食藥署「施打率169%」 挨批特權
高端資料不全 國產疫苗7月打不了

高端資料不全 國產疫苗7月打不了

熱門新聞

要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供

肌少成疾 中醫師：可用握力、走路檢視肌少症

2021-07-17 05:15
(取材自健康醫療網)

他無預警癱瘓在地 元凶竟是晚期攝護腺癌

2021-07-16 01:00
乳製品。(Getty Images)

10大快樂食物 焦慮止步

2021-07-11 02:00
酪梨富含豐富的營養素，適量攝取獲得多種健康的益處。(Getty Images)

酪梨含4大營養素 適量補充 排鈉降血壓

2021-07-12 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

防新冠感染風險 研究：3飲食方式有效減輕

2021-07-14 01:00

抗癌之星 常吃蘑菇增強免疫力

2021-07-11 02:00

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年