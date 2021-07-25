對抗新冠疫情之餘 也別忽視肝臟檢查

醫師提醒患者，應該定期接受腹部超音波檢查。（圖：台灣肝臟學術文教基金會提供）

男女朋友吵架。

女：「我只是你的玩具！」「生理需求出口的玩具！」

男：「我只是妳的工具！」「賺錢給妳花的工具！」

吵架時，即使多好的男女朋友，不堪入耳的話也會說出來！越常吵架，雙方感情越來越不好，是造成分手的原因。

男女交往，甚至結為連理，本來雙方在擇偶上都有講條件，尤其以前媒妁之言、相親的年代，交往之後加上日久生情，感情因素加上去，婚姻才能維持長久。就是孫子兵法所謂的「知彼知己，百戰百勝」的道理。

事實上，用在養生保健上，這話也是真理。

每個人健康時都忘了，事實上不論是達官貴人或販夫走卒，父母給我們的身體，我們都只有使用權，沒有永久權，因此造物者造「人」應該是精密設計者，例如小時喜歡爸爸媽媽，青春期喜歡異性，老了喜歡孫子，這些不同時期的人性表現，都是造物者在人的基因密碼老早就設計好的，到了不同時期才表現出來而已。

又如「日出而作，日落而息」，一日三餐時間到，肚子自然會餓，這也是生理時鐘的控制，因此，了解自己身體的規律，順天而行，是長壽的祕訣之一。

對人體各個器官如何使用，如何保養也是很重要，例如飲食清淡、避免大魚大肉、呼吸新鮮空氣、不喝酒、不抽菸，年輕時容易以為是老生常談，不予重視，等到年紀大了，器官出了問題，才知道這些老生常談的重要性，才知道要花錢努力保健康。

此外，對人體的天敵──外來的細菌及病毒，例如最近危害全球的新冠肺炎 病毒，除了避免傳染的被動防範之外，當然是施打疫苗 ，而注射疫苗可以抵抗病毒或細菌感染的原理，是基於造物者在人體內早已安置了一套精緻的免疫系統，只是需要驅動而已。注射小兒麻痺疫苗可以避免小兒麻痺，B肝疫苗可以預防B肝病毒的危害，注射新冠肺炎疫苗可以防治新冠肺炎，這是公認的事實。

可是，能研發出這些疫苗，也是需要許多科學家不眠不休的努力，背後所付出的心血及代價，就不是一般人所能體會的。

不管如何，在亂世時代，除了對付目前的新冠疫情 之外，也許幾個月或更久之後，回到正常的生活之際，不要忘了每人都要照顧好你的好心肝，沒有B肝帶原及抗體者，趕快注射疫苗，有了B、C肝，記得每半年定期抽血及做腹部超音波檢查，這樣才不會等到肝癌末期，症狀出現才想要打疫苗或尋求治療，就來不及了。