接種新冠疫苗 兩類腎友先暫緩

洗腎病患特別需要受到防護。（本報資料照片）

以往洗腎患者因長時間透析，體能較為虛弱，多數是被家人照顧的對象。但腎友若能接種疫苗 ，降低感染病毒的風險，在多數人仍未順利接種疫苗之時，反過來保護家人，翻轉角色。

「減少感染嚴重度、降低傳播力、降低重症是接種新冠疫苗的目的，也是疫情 最終解決方案。」台灣 台中榮總小兒感染科主任陳伯彥說。

「為什麼洗腎病患特別需要受到防護？」因為（血液）透析病患每周必須接受3次療程，且無法拖延，相對增加群聚染疫的風險，病患若不幸染疫，導致重症甚至致死風險較一般人高，致死率約20-30%，也就是每4位染疫就至少一位嚴重到危及生命。因此腎友「避免染疫」才是最主要的考慮，尤其在家庭群聚案例增加時，洗腎病患施打疫苗保護自己的同時，也等於給照顧的家人一道安全罩。

「腎友有疫苗就快施打，利多於弊」。陳伯彥說，接種疫苗所產生的抗體量，是自然感染所產生抗體的八倍，且疫苗使用的病毒經過設計、試驗證實不具有細胞毒性，可以安心接種。

兩類腎友 先暫緩打疫苗

但有兩類腎友先別急著施打疫苗。第一種是剛完成腎臟移植的患者，因後續需要服用免疫製劑、抗排斥藥物，建議等移植後三個月再接種，這時免疫功能恢復，較能誘發較高抗體量；或是採取「保護自我」的方式，宅在家減少被病毒感染的機會。

第二種不建議施打的族群是有血小板低下的腎友，若血小板數量低於3到5萬，有出血的可能，最好等血小板數值穩定後再打疫苗。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒指出，從全球疫情趨勢來看，COVID-19變種病毒一直變化中，疫苗效果和副作用報告陸續出現，疫情之下，醫師對哪些病患應盡速施打COVID-19疫苗有共識，呼籲民眾勿受不實資訊或因近期長者死亡案例影響施打意願。