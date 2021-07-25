我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

接種新冠疫苗 兩類腎友先暫緩

吳貞瑩
洗腎病患特別需要受到防護。（本報資料照片）
洗腎病患特別需要受到防護。（本報資料照片）

以往洗腎患者因長時間透析，體能較為虛弱，多數是被家人照顧的對象。但腎友若能接種疫苗，降低感染病毒的風險，在多數人仍未順利接種疫苗之時，反過來保護家人，翻轉角色。

「減少感染嚴重度、降低傳播力、降低重症是接種新冠疫苗的目的，也是疫情最終解決方案。」台灣台中榮總小兒感染科主任陳伯彥說。

「為什麼洗腎病患特別需要受到防護？」因為（血液）透析病患每周必須接受3次療程，且無法拖延，相對增加群聚染疫的風險，病患若不幸染疫，導致重症甚至致死風險較一般人高，致死率約20-30%，也就是每4位染疫就至少一位嚴重到危及生命。因此腎友「避免染疫」才是最主要的考慮，尤其在家庭群聚案例增加時，洗腎病患施打疫苗保護自己的同時，也等於給照顧的家人一道安全罩。

「腎友有疫苗就快施打，利多於弊」。陳伯彥說，接種疫苗所產生的抗體量，是自然感染所產生抗體的八倍，且疫苗使用的病毒經過設計、試驗證實不具有細胞毒性，可以安心接種。

兩類腎友 先暫緩打疫苗

但有兩類腎友先別急著施打疫苗。第一種是剛完成腎臟移植的患者，因後續需要服用免疫製劑、抗排斥藥物，建議等移植後三個月再接種，這時免疫功能恢復，較能誘發較高抗體量；或是採取「保護自我」的方式，宅在家減少被病毒感染的機會。

第二種不建議施打的族群是有血小板低下的腎友，若血小板數量低於3到5萬，有出血的可能，最好等血小板數值穩定後再打疫苗。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒指出，從全球疫情趨勢來看，COVID-19變種病毒一直變化中，疫苗效果和副作用報告陸續出現，疫情之下，醫師對哪些病患應盡速施打COVID-19疫苗有共識，呼籲民眾勿受不實資訊或因近期長者死亡案例影響施打意願。

疫苗 疫情 台灣

上一則

少吃飯、吃芭樂降低血糖？ 專家破除胰島素3迷思

下一則

男子右側無力＋健忘 「雞蛋大」腫瘤腦中作怪

延伸閱讀

佛奇：目前不建議打疫苗補強針

佛奇：目前不建議打疫苗補強針
上海復星公告 售台積電、永齡1000萬劑BNT

上海復星公告 售台積電、永齡1000萬劑BNT
郭台銘深夜發聲：北京未干涉BNT疫苗採購

郭台銘深夜發聲：北京未干涉BNT疫苗採購
打疫苗陷瓶頸 醫生籲適齡童7月中就應接種

打疫苗陷瓶頸 醫生籲適齡童7月中就應接種

熱門新聞

但芒果除了鮮甜好吃以外，國際科學期刊研究《Journal of Functional Foods》指出，科學家研究發現其中所含的植化素具有對抗人體神經系統發炎的效果，進而可望用以治療阿茲海默症。(圖：食力提供)

【食力】芒果含抗神經系統發炎的植化素 有治療阿茲海默症潛力

2021-07-22 02:22
美國夏季山火的濃煙從西岸飄到東岸。圖為20日的紐約史泰登島渡輪上，乘客在霧霾下拍照。(美聯社)

快看世界／山火濃煙蔓延全美 對身體有危害嗎？

2021-07-22 12:15
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

默克藥廠新型肺炎疫苗 食藥局批准18歲以上使用

2021-07-24 20:07
要了解自己是不是罹患肌少症，可以求助專業醫師。圖／衛福部桃園醫院提供

肌少成疾 中醫師：可用握力、走路檢視肌少症

2021-07-17 05:15
長時間趴睡或側睡，讓臉直接接觸枕頭，容易擠壓出皺紋。(Getty Images)

10大壞習慣 讓你顯老了

2021-07-18 02:00
荔枝是夏日水果，香甜多汁但因糖份高，民眾食用應適量，避免影響健康。(圖：南投醫院提供)

含糖量高 糖尿病患吃荔枝險失明

2021-07-17 15:14

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰