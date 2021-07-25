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兩劑疫苗打完仍有人染疫 防疫依舊不能鬆懈

黃惠群
戴口罩可以保護自己不染疫，也避免傳染給他人。（中央社）
戴口罩可以保護自己不染疫，也避免傳染給他人。（中央社）

新冠肺炎疫情未歇，疫苗接種成終結病毒的關鍵，民眾陸續接種牛津／AZ（AstraZeneca）疫苗、莫德納（Moderna）等各種疫苗，但專家指出，接種疫苗後仍不能鬆懈，未來生活仍有以下幾點需要注意。

Q：接種完新冠疫苗後，多久可以得到保護力？

疫苗注射後，身體需要時間產生保護性抗體，一般約兩周後開始產生保護力。完成新冠疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力持續較久。

取得緊急使用授權之臨床試驗資料顯示，需接種兩劑之新冠疫苗，第二劑接種後7至14天開始產生保護力。

取得緊急使用授權後，推行疫苗政策國家如以色列的實證顯示，接種一劑Pfizer/BioNTech疫苗後14至20天保護效力近六成，但疫苗保護力持續多久未知，目前仍建議完整接種所需劑次，才能具足夠保護力。

Q：打了完整兩劑新冠疫苗，就可以不戴口罩嗎？

即使已打完整兩劑疫苗，並不代表能鬆懈、不配戴口罩。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，施打完整兩劑疫苗後，抵抗力確實變強，但不代表100%不會染疫。

打疫苗後若不幸染疫，一樣有傳播力，意謂著會傳染給其他人，只是因有疫苗保護力，大多是無症狀、症狀輕微的感染者，且患病後重症機會低。

邱南昌指出，新冠肺炎主要是透過「飛沫」傳染，即使打過疫苗仍要戴口罩，除保護自己不染疫，也避免傳染給他人。

Q：打完新冠疫苗之後，還會攜帶病毒嗎？

打完疫苗後，即使本身不會感染，若環境清潔消毒不完全，仍可能觸碰到病毒，而把病毒帶給還未注射的家人、親友。邱南昌強調，已打疫苗者仍要勤洗手、維持社交距離等，才不會成為「防疫破口」。

Q：疫苗的免疫力可以持續多久？每年都需要施打嗎？

新冠肺炎疫苗推出時間不久，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，目前保守估計效力能維持半年，是否可以持續更久，仍有待觀察。邱南昌認為，疫苗效力持久度要看世界各國的疫情，需時間綜合觀察「發病率是否下降」，以及新變種病毒株的傳播力、重症率。

觀察新冠肺炎變種病毒變異速度，陸續出現秘魯株，且變種病毒數量愈來愈多，名字從Alpha、Beta、Gamma、Delta相繼往後排列。黃立民認為，新冠病毒雖然是冠狀病毒，但變種速度相當快，未來每年接種新冠肺炎疫苗的機率超過五成，「像流感的機會比較大」。

Q：為什麼有人打完兩劑疫苗之後，還是感染了病毒？

每個人產生抗體的能力不盡相同，當遇到大量病毒時，仍有可能染疫；若病毒量低，可能就不會染疫，但仍需視不同情況而定。有些國家解封後，染疫人數都有微幅上升，但重症率沒有提升，是接種疫苗的成效。

不過，要注意Delta變種病毒，邱南昌強調，現有疫苗對新變種病毒株的抵抗力較弱，可能導致再次感染、大流行。可以確定的是，目前疫苗涵蓋率高的國家，如以色列、美國，自變種病毒入侵後，染疫人數均增加，但死亡率、重症率沒有明顯上升，顯示疫苗接種的重要。

Q：目前疫苗未開放12歲以下兒童施打，能放心帶孩子出外旅遊嗎？需要注意什麼呢？

邱南昌強調，12歲以下兒童如果染疫，通常症狀輕微，不會太嚴重，危險度較低。不過，「要當心小朋友變成感染源」，最怕間接傳染給家中還未注射疫苗的長者。因此還是要落實防疫新生活，若要達到群體免疫，疫苗涵蓋率約要七至八成，長者風險高，更要打到七、八成。

就算長者已完成疫苗接種，因身體健康狀況，效力可能比一般民眾差，保護力的持續時間也較短。黃立民強調，「小朋友很可能帶著病毒趴趴走」，不小心就將病毒傳染給家中長輩，呼籲小朋友外出時，務必「做好呼吸道防護」，戴好口罩、勤洗手、維持社交距離，避免停留在人潮擁擠處過久。

黃立民補充，目前已開始進行12歲以下兒童的疫苗臨床試驗，未來小朋友也有機會施打疫苗，屆時出外旅遊會更安心。（資料來源／台灣衛福部疾管署）

完整接種新冠疫苗，才能確保疫苗保護力持續較久。（路透）
完整接種新冠疫苗，才能確保疫苗保護力持續較久。（路透）

疫苗 變種病毒 新冠肺炎

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