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視網膜剝離是急症 盡快就醫不能拖

余采瀅
台中慈濟醫院眼科主治醫師周兆峰為陳男檢查視網膜復原狀況。(圖:台中慈濟醫院提供)
台中慈濟醫院眼科主治醫師周兆峰為陳男檢查視網膜復原狀況。(圖:台中慈濟醫院提供)

陳姓台商返台居家檢疫期間，左眼突然看不見，送急診卻因檢疫期未滿，醫師要求完成檢疫再手術，陳男擔心失明轉而求助台中慈濟醫院，眼科主治醫師周兆峰直接收住專責病房，順利手術保住視力。

陳男登機返台當天起床，就發現左眼左側視野好像被黑布遮住，以為是沒睡好，抵家後開始14天居家檢疫，沒想到左眼影像缺失越來越嚴重，擔心會失明，因此打電話向衛生局求助送急診，檢查出視網膜剝離，但醫師要他完成居家檢疫後再手術。

陳男被拒絕手術後返家，因擔心失明，吃不下也睡不好，開始打電話四處求助，台中慈濟醫院眼科部醫師周兆峰獲知後，認為視網膜剝離是急症不能拖，周兆峰還是決定收治病人。

周兆峰表示，視網膜包含感光細胞層與脈絡膜，感光細胞層與脈絡膜原本緊密貼和，因視網膜裂孔造成玻璃體液化後，液體滲入造成感光細胞層與脈絡膜分離，就像壁紙從牆壁分開一樣。由於感光細胞是透過脈絡膜供應氧氣與養分，如果感光細胞層脫離脈絡膜太久就會壞死，造成永久視力損傷，愈早手術治療，預後效果愈好。

周兆峰提醒，視網膜剝離屬於眼科急症，千萬不能拖，即使要防疫，也一定要快到醫院檢查治療，才不會造成永久性視力損傷。

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