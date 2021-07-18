眼睛劇痛畏光 竟是防疫殺菌燈惹禍

新冠疫情 爆發，為避免病毒跟進家門，不少人在家中使用紫外線殺菌燈。未料，近日眼科門診竟出現使用殺菌燈不慎，造成眼睛光照受傷的案例。

一名55歲男性某天晚上眼睛突然莫名疼痛、畏光、流眼淚，到隔天疼痛感更劇烈，「痛到想把眼睛挖出來」，立即到眼科就醫。檢查發現，他的角膜水腫並出現許多點狀破皮，懷疑是否有外傷或受到外來刺激。

台灣 書田診所眼科主任醫師王司宏表示，該患者為了防疫 ，在家中玄關區放置紫外線殺菌燈，一回家就坐在玄關旁的椅子休息閱讀兼殺菌，待20、30分鐘，當下眼睛沒有異狀，沒想到2小時後眼睛突然爆痛，診斷為「光照性眼炎」，所幸治療後症狀已緩解。

王司宏指出，紫外線光看似溫和，實則非常傷眼。光照性眼炎又稱為紫外線眼炎，由於眼睛長時間接受紫外線照射後，易造成眼部角膜及結膜淺層的炎症反應，當紫外線能量過強，角膜表皮吃不消，便會撕裂開來。當角膜破皮，神經會外露，此時患者眼睛只要一眨，便會非常疼痛。

光照性眼炎的治療，王司宏表示，急性期可用冷毛巾敷眼，減緩眼睛不適，使用表面麻醉劑一至兩次可以減少疼痛，但不能多點，以免延緩角膜上皮的再生，甚至增加感染機會；再輔以抗生素眼藥水或藥膏，能防止角膜感染。通常治療後數小時，症狀即逐漸減輕，約一至三天內可痊癒。