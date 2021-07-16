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新冠肺炎痊癒患者小心 3成多有後遺症

健康醫療網
根據《自然》期刊統計，新冠患者大概32.6%會產生後遺症，其中有30-40%的人會有呼吸困難、肺功能衰退、頭痛、腦力衰退等症狀。(Getty Images)
根據《自然》期刊統計，新冠患者大概32.6%會產生後遺症，其中有30-40%的人會有呼吸困難、肺功能衰退、頭痛、腦力衰退等症狀。(Getty Images)

根據一年多的追蹤研究，非常具有權威代表性的「自然」期刊（Nature）統計，大概32.6%新冠患者會產生後遺症，其中有30%～40%的人會有呼吸困難、肺功能衰退、頭痛、腦力衰退等症狀。

重症者低血氧 嚴重需插管

根據美國疾管署2020年統計，新冠肺炎感染初期最常見的症狀為咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、發燒、畏寒、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、嗅覺或味覺喪失、噁心嘔吐以及腹瀉。台北榮總新竹分院耳鼻喉科主治醫師邱浩睿指出，綜合海外統計，通常感染一周後有些患者會轉變為重症，主要為呼吸困難且經常合併低血氧，有些患者會進展到呼吸衰竭，需要插管及呼吸器。

根據武漢的統計，重症者約占14%，極度重症到接近病危大約5%，整體死亡率大概2.3%。根據美國本土的統計，重症到需要住院者約14%，重症且入住加護病房約2%，整體死亡率約5%。邱浩睿醫師提到，這些重症患者若能康復，很多都會有後遺症。

慢性病患者 易有併發症

由於重症患者當中大多數為合併有慢性病的患者，當他們染疫住院，肺部受到侵襲，身體機能下降、虛弱時，其實就很容易出現併發症，雖然並非病毒直接造成，但也因感染連帶出現的生理影響。邱浩睿醫師表示，呼吸系統的後遺症，就與疾病嚴重度密切相關，如呼吸困難、咳嗽、肺部纖維化以及肺功能衰退，整體來說發生率約22.9-43.4%，半年內持續需要氧氣的約6-7%。

不過追蹤時間不夠長，無法判斷是否為終身症狀，簡單來說，咳嗽、呼吸困難可到三四成。

「自然」期刊（Nature）統計，大概32.6%的患者會產生後遺症，後遺症除了呼吸方面症狀，還包含：

●血液方面—血栓機率大概略小於5%。

●心臟—心悸、胸痛(5～20%)。

●神經與精神系統方面—疲倦(30%～53.1%)、肌肉關節疼痛(27.3%)、頭痛(38%)、味覺嗅覺喪失(13.1%)。

●腎臟功能障礙，有部分重症患者，腎功能受損需要洗腎。

●內分泌系統—糖尿病惡化、新發生糖尿病、甲狀腺炎、骨質疏鬆。

●掉毛髮約20%。

●兒童多系統發炎症候群—大於歲的兒童，會產生心臟及神經系統障礙，類似川崎氏症，不過非洲裔、西班牙裔較容易出現。

也有許多人感到腦力衰退(認知功能衰退)、焦慮、憂鬱以及睡眠障礙，整體來說30%～40%的病人會產生。不過邱浩睿醫師也強調，這份統計是問卷採訪，偏患者主觀認定，部分並沒有醫學診斷，如認為疲倦、掉髮等。

COVID-19出現不到兩年，卻已顛覆全球人的生活，後遺症持續多久，目前都還需要觀察。邱浩睿醫師建議，若能夠施打疫苗者，就盡快施打，預防重症、死亡，同時也能預防後遺症。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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