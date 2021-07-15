好奇、誤信 年輕男女陷電子菸癮

年輕族群多因「好奇」，而染上電子菸癮。（本報資料照片）

青少年電子菸使用率上升，小心嘗試就成癮，後患無窮。根據吸菸行為調查數據，發現18歲以上的電子菸使用率由2018年的0.6%增加至2020年的1.7%，升高近2倍；且主力使用族群集中在年輕男女身上。

此外，併用電子菸與紙菸比率，也從2018年的0.5%，上升至2020年的0.9%。

電子菸含許多致癌 物質，成分絕對不比菸草單純，破壞肺的速度可能比傳統紙菸還要快。台灣 高雄榮總家醫科主治醫師薛光傑說，2019年爆發新冠肺炎前，開始出現使用電子菸的死亡案例，加拿大有青少年僅使用五個月就需要換肺，更有美國 青少女吸食四個月就要插管。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，電子菸添加物眾多，「放的成分不知是什麼更恐怖」，之前有收治過年輕患者，因為突然喘、呼吸衰竭，入住到加護病房，經醫師詢問才知有電子菸史。

針對民眾使用電子菸的原因，專家表示，年輕族群還是以「好奇」為主，其次是有吸紙菸者誤信網路傳言以為可以戒菸。

對於年輕人因為好奇嘗試，而不知行為的嚴重程度，薛光傑強調，「沒什麼好嘗試的，有可能一試就成癮」，從小教導青少年「責任感」與「保護自己」的認知是重要根本，「讓他們了解如果發生事情，會影響自己的未來與周遭關心他的人，要好好珍惜自己」。