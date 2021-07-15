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這5寶 對抗便祕有幫助

黃惠群
若經常情緒不佳，腸道會蠕動不平衡，可能會便祕，也有可能拉肚子。(圖：博愛醫院提供)
若經常情緒不佳，腸道會蠕動不平衡，可能會便祕，也有可能拉肚子。(圖：博愛醫院提供)

居家防疫竟被便祕問題纏身！40幾歲楊小姐原本上班時間固定，居家辦公後，常訂外送吃外食，不但蔬果攝取量不足，甚至忘記喝水，直到臉上開始長痘痘，小孩直言「媽媽你嘴巴好臭」，才發現自己3至4天才排便，趕緊調整飲食習慣。

許多人有便祕問題，小心容易引起大腸癌。台灣大學醫學院附設醫院大腸直腸外科主任梁金銅指出，「一周排便次數少於三次，即是便祕」，會使糞便囤在體內，長期以往造成壞菌生長、分解毒素，進而導致癌變。

「出現症狀通常都是二期了」，梁金銅指出，大腸癌較典型的症狀有「貧血」，如頭暈、體力不好、爬樓梯會喘，以及「排便習慣的改變」，當平常大便很小條，後來每日排便多次，甚至出血、出現黏液，就是罹癌警訊。

便祕狀況在疫情間不減反增。40幾歲的楊小姐是一名職業婦女，原本上班固定，轉換成居家辦公後，多吃外食、蔬果攝取量不夠，飲食時間不固定，也不太運動，甚至作息不正常，開始熬夜追劇。

在辦公室上班期間，楊小姐每日都會排便，返家上班後，竟變成三至四天才排便，不僅臉上開始長痘痘，小孩還直言「媽媽你嘴巴好臭」，這才讓她發現原來是便祕惹禍。

怎麼「吃」才能改善便祕？台安醫院營養師劉怡里指出，要攝取足夠膳食纖維、水分、油脂外，還可以補充益生菌以及含寡醣的食物，以促進腸道蠕動，避免糞便堆積。

除了要注意飲食外，還要有良好的作息與運動習慣，梁金銅補充，疫情下更要適時調節壓力，維持心情愉悅，小心身心不平衡影響腸胃蠕動，造成便祕。

便祕 疫情 台灣

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