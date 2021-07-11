頻繁冰敷 可能有礙傷口復元

運動傷害造成的肌肉痠痛，民眾一般會先冰敷，醫師建議冰敷要控制時間，每兩個鐘頭冰敷10到15分鐘。（Getty Images）

健身 房重訓之後的肌肉 痠痛、美容外科的眼皮手術，傳統主張冰敷。冰敷讓血管收縮，可以減少腫脹，低溫讓神經變鈍，可以降低疼痛。冰敷不必用藥，相對省錢，普羅大眾的接受度很高。

冰敷的方法很多，常見的是冰袋固定在患部，偶爾有些激進派，把整雙手或腳放進冰桶內。冰敷如果溫度過低或是時間太久，可能凍傷，一般建議每二個鐘頭冰敷10至15分鐘，而且冰塊不要直接接觸皮膚。

冰敷不會縮短疼痛

台灣 的天氣適合冰敷，常有人愛上冰敷。劉小姐作了眼袋手術之後，每天冰敷，過了二星期眼袋比術前還大；陳先生爬山之後膝蓋腫，冰敷二星期，腫不但沒有消，還變更腫。

生理學家想瞭解冰敷對傷口癒合的影響，研究結果對冰敷潑了一盆冷水！2011年的調查，小腿拉傷有冰敷與沒有冰敷的人，疼痛的時間一樣，冰敷組腿部行動正常沒有比較快。2012年的資料，冰敷組受傷部位恢復力量所花的時間比較久，而更驚人的是2015年《重訓期刊》，例行性重訓後冰敷的人，肌肉力量、尺寸及耐力，都比沒有冰敷的差。

冰敷使血管收縮，減少發炎反應，延遲傷口癒合。受傷之後發炎細胞衝到局部，對抗細菌並收拾殘骸。(圖：林靜芸提供)

冰敷使血管收縮，減少發炎反應，延遲傷口癒合。發炎細胞清理乾淨之後，修復細胞才開始復元工作。(圖：林靜芸提供)

冰敷時，深層組織到底發生什麼變化，阻礙了之後的恢復？神戶大學在《應用生理學》雜誌發表了實驗結果，他們以40隻雄性老鼠，用電極造成小腿肌肉反覆收縮，產生類似健身房長時間訓練，肌肉扯裂的運動傷害。老鼠的肌肉與人類相同，運動的時候會伸展及收縮，如果不熟悉的運動或過分勞累會造成運動傷害。恢復之後，受影響的肌肉及肌纖維會變得更強壯，而且之後能夠忍受類似的運動訓練。

研究員重視肌肉的癒合，為了釐清冰敷是否影響癒合，接受過電擊運動的老鼠分為二組，一組給予冰敷，一組沒有。接著每隔幾小時，取肌肉切片觀察。

冰敷之後復元較慢

身體對於感染或受傷，第一個反應是發炎反應，以發炎細胞為主的免疫細胞衝到局部，擊退來襲的細菌並收拾細胞殘骸，之後抗發炎的細胞上場緩和發炎反應，並讓修復細胞完成工作。整個過程中發炎反應會伴隨疼痛及腫脹，大多數人無法忍受，常以冰敷來減輕症狀。

老鼠的肌肉切片，運動傷害造成肌肉纖維損傷，沒有冰敷的組織，立即出現一群發炎細胞，數小時之內，這些細胞忙著清除殘骸，第三天損傷的肌鎮纖維被清空，抗發炎細胞出現，帶來修復細胞，重建肌肉結構。在二星期時，肌肉完全復元。

但是冰敷的肌肉表現不同，復元明顯較慢。需要七天發炎細胞才能在現場聚集（沒有冰敷的只要三天），而且局部清空以及抗發炎細胞到達也較慢。冰敷群二星期後顯微鏡底下還能找到肌纖維受損以及不完全修復的證據。

冰敷阻礙了正常的發炎反應，延遲組織癒合，科學家建議傷口給予局部壓迫，抬高，保護，如果非得冰敷，須控制在受傷後六小時以內，傷口才能早日恢復。