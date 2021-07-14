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長期憋尿 當心尿路感染 引起血尿

健康醫療網
醫師表示，血尿原因複雜，民眾應定期接受尿液檢查，及早發現才能及早治療。(本報資料照片)
醫師表示，血尿原因複雜，民眾應定期接受尿液檢查，及早發現才能及早治療。(本報資料照片)

一名40歲男主管，因為知道自己平常工作繁忙，且家中經濟重擔都在自己身上，所以為了保持自己的身體健康，都均衡地攝取營養，且有良好的運動習慣，另外每年還自主做一次健康檢查，因此一直身體都很健康，沒有任何問題。但今年的健康檢查報告中，卻檢查出有尿液潛血的問題，因為深怕身體出了什麼問題而倒下，便急忙前往醫院做進一步的檢查，才發現原來是因為最近太常憋尿，導致尿路感染才引起的血尿，經泌尿科醫師治療後，現今已恢復正常，並重獲好的生活品質。

★可分有無症狀 也有假性血尿

台灣馬偕醫院泌尿科主治醫師李致樵醫師表示，血尿其實是泌尿科最常遇到的問題之一，血尿本身又分為有症狀性血尿或是無症狀性血尿，其中有症狀血尿最常見的前三名為攝護腺肥大、尿路感染及尿路結石，通常這些都會伴隨排尿困難、頻尿甚至是排尿疼痛的情形；而造成無症狀血尿的則有可能是自體免疫疾病、血管性疾病、先天性多囊腎還有最為麻煩且嚴重的泌尿道腫瘤。另外，若為無症狀血尿的患者，約有1%~3%的比率最後還會被檢查出罹患泌尿道癌症

李致樵補充，當肉眼看到尿液呈紅色卻沒有其他症狀時，就有可能是假性血尿，通常發生的原因可能是直腸大便出血、月經出血又或者是近期有食用含有紅色色素的食物，因此若為以上這些原因所造成的紅色尿液，則不需要找泌尿科醫師治療。

★醫療技術進步 精準找到病因

李致樵說明，血尿有分為「肉眼可見性血尿」及肉眼看不見的「尿液潛血」，都需要經由尿液檢驗來確認。不管是哪一種血尿，都應該要立即找泌尿科醫師做詳細的評估檢查。

李致樵進一步說明，對於血尿的病人通常會先詢問相關病史及症狀，再來會做三次的尿液檢驗、尿細胞學檢查、照腹部X光片、腎臟超音波、靜脈尿路攝影，透過以上的方法排除掉最常見的幾個血尿原因後，就會使用電腦斷層及膀胱鏡來診斷是否為泌尿道腫瘤，接著針對病因，並且對症下藥，血尿自然就會痊癒。然而有一部分的血尿是即使做過所有檢查卻找不出原因，此時也僅需定期追蹤驗尿，過一段時間後定期做上述詳細的檢查即可。

★定期尿液檢查 及早發現治療

李致樵提醒，血尿最重要的不是血量的多寡或是肉眼看不看得到，最重要的是有或無而已，因此建議平常可每年驗尿當作健康檢查，若有血尿情形，則立即尋找泌尿科醫師做詳細的評估及檢驗，及早發現及早治療。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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