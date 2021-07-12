多型態「副木」可塑性高 復健、支撐好幫手

手部固定型副木則適用中風病人手部擺位、手部肌腱、神經損傷者。(圖：台灣南投醫院提供)

民眾在到復健科就醫後，聽到醫師或職能治療師常提到要穿戴「副木」，往往一頭霧水，其實副木就是塑膠支架，可依病人需要做成不同形狀用以固定、支撐身體，達到保護和避免組織攣縮、關節變形。

台灣 南投醫院復健科職能治療師賴士鋐說，副木是低溫熱塑型材質，經60至70℃熱水加熱加工成型，職能治療師依病人需要製成不同的形狀，優點為輕巧服貼、穿戴方便及擁有良好的支撐和保護效果，且可以避免及預防軟組織的攣縮及關節變形。

每種副木功能不大相同，常見的上肢副木種類為豎腕副木、大拇指固定型副木、手部固定型副木。豎腕副木用來支撐、固定手腕關節，適用於腕隧道症候群、手腕骨折、尺骨或橈骨遠端骨折、橈神經麻痺等症狀。

大拇指固定型副木可使大拇指關節維持在放鬆的姿勢，降低疼痛及腫脹發炎狀況，適用媽媽手、大拇指肌腱發炎症狀。手部固定型副木則適用中風 病人手部擺位、手部肌腱、神經損傷者。

賴士鋐說，穿戴副木的期間，仍要配合治療師針對個別狀況教導的復健計畫，避免長時間固定導致的關節僵硬、肌肉 萎縮。不同的患者會有不同的穿戴方式以及穿戴時間，建議可與復健科醫師或職能治療師諮詢、討論，達到副木良好的支持及保護效果。