魚刺卡喉亂用偏方自救 恐致生命危險

喉部卡魚刺的問題可大可小，若沒有用對方式，小心產生嚴重併發症！（本報資料照片）

魚刺卡喉，坊間流傳的偏方，像是靠「吞飯」、「喝醋」等行為自救，這些行為千萬不要嘗試！台灣 林口長庚醫院耳鼻喉部喉科主任暨睡眠專科醫師李立昂教授提醒，喉部卡魚刺的問題可大可小，若沒有用對方式，放任喉嚨持續性感覺不適仍未即時就醫，小心產生嚴重併發症 。

魚刺卡喉時先別驚慌，應先停止進食及喝水，立即性的吞嚥行為反而可能使魚刺由高處往較深的地方移動，造成二度傷害。而坊間流傳的「喝醋」行為並無法有效軟化魚刺，也請民眾儘量避免。

因疫情影響，多數民眾不敢前往醫院，李立昂教授建議，若真不方便外出就醫，第一步可先移至周遭光線明亮的場所，請旁人協助直接目視觀察，由於魚刺經常會卡在扁桃線、舌根等較表淺的位置，若魚刺哽喉位置肉眼可視，且傷者喉部不會過度敏感，可嘗試用鑷子將魚刺取出。

但李立昂教授也分享，通常患者喉部有異物卡住時，會比平常更加敏感，增添異物取出的難度，最直接的方式還是就醫、向醫師求助。

傷者未將魚刺取出的狀況下，即便症狀稍緩也不可輕忽大意，有可能是魚刺卡到下咽腔、食道或甚至縱膈腔等較深的部位，此時症狀可能忽輕忽重，需密切注意，若未即時處理，可能會造成該部位發炎進而引發嚴重併發症。

李立昂教授表示，有些傷者可能因高齡、失智 或是有些身心方面的問題，無法確切觀察出自身的不適，這時候就需要周遭親友多加注意，也曾有傷者因魚刺穿過食道進入縱膈腔，造成縱膈炎與敗血症而失去生命。

另外，隨著「上消化道異物梗塞」部位不同，也可能造成深頸部感染、食道破裂等等重症，因此魚刺梗塞切勿疏忽，如果有持續疼痛、吞嚥困難、胸腔不適、和發燒等情形，應立即就醫。

李立昂教授呼籲，處理魚刺卡喉問題最重要的其實還是預防，民眾不只吃飯的時候要專心，也可以嘗試在吃魚前先把魚刺挑出，或是選擇用有顏色的餐盤，這些小動作都能協助降低魚刺卡喉的風險。

李立昂教授也強調，其實不只魚刺，各種食物都可能發生哽住喉嚨的狀況，只要發現喉部有持續性不適的症狀，最好還是就醫，尋求醫師幫助才能有效根治。

(本文由「健康醫療網」提供)