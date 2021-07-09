夏日潮濕悶熱 預防腳臭5妙招

夏日炎炎，許多民眾為了「腳臭」問題頭痛不已，皮膚科醫師提供「預防腳臭5妙招」。（本報資料照片）

夏日炎炎，潮濕悶熱的氣候，是滋長黴菌的理想條件，許多民眾因此為了「腳臭」問題頭痛不已，台北書田診所皮膚科醫師鄭惠文指出，「汗多」、「悶熱封閉環境」，容易延伸「細菌、黴菌滋生」，都是導致腳臭的主因，皮膚科醫師提供「預防腳臭5妙招」。

開業皮膚科醫師趙彥宇表示，足部發炎的繭、死皮、灰指甲、乾蘚、指縫的髒污等，在積汗、潮濕溫度高的環境下容易產生異味，導致腳臭，嚴重者經細菌、黴菌作用，甚至有人因此引起「角質溶解症」。

趙彥宇舉例，之前診治過許多患者，常被家人抱怨「腳臭」問題，被指「都沒好好洗澡」、「沒有認真洗腳」，令小朋友自卑不已。

經趙醫師問診，才知學生平常活動量高，又愛每天穿同一雙球鞋，足部長期處在悶熱潮濕的環境、常常流汗，與細菌作用下，腳底生成一個個「白色的洞」，惡臭無比，至少需要擦藥2個月以上。

究竟有什麼方法可以預防腳臭呢？皮膚科醫師提供「預防腳臭5妙招」。

妙招1：平時注意足部、鞋子的清潔

開業診所皮膚科醫師趙彥宇表示，足部或指縫的皮屑、指甲的藏污納垢都要清潔；除了腳部本身，夏天常穿的涼鞋、雨鞋其實也會「卡皮屑」，民眾若未定期清潔，反覆使用，就容易產生腳臭，故須留意鞋子的清潔。

妙招2：當天換洗，慎選襪子

此外，當天穿的襪子務必「當天換，當天洗，迅速晾乾」。趙彥宇指出，人造纖維（如尼龍）製的襪子容易臭，若流汗，務必儘速清潔，避免味道殘留，應選擇會吸汗的的棉質襪子，較不易產生異味。

妙招3：檢查有無死皮累積

由於皮膚老化後形成角質層，代謝狀況不佳者，會形成老廢角質，覺得腳底粗糙，「沒有嫩嫩的感覺」，趙彥宇建議，平時洗澡需注意腳皮、死皮有無徹底清潔，洗澡尾聲時，腳部角質已軟化，建議可用手搓揉腳部，去除角質。

若仍有許多死皮，可使用酸類塗抹腳部，溫和去除角質。趙彥宇提醒，許多民眾會使用足膜或用搓具搓腳，恐招致反效果。他解釋，足膜使用時間過長，對腳部過於刺激，容易傷害皮膚；直接使用搓具搓腳，除可能造成足部傷害，還會刺激角質生成，得不償失。

妙招4：維持足部高乾燥、通風

外出鞋可以交替穿配；定點上班、上課後，可換穿拖鞋，均有助於維持腳部乾燥、通風，避免流汗導致腳臭問題發生。

妙招5：出門前、出門後止汗法寶

鄭惠文表示，夏天容易流汗，出門前，可塗抹含「鋁鹽」成分的足部止汗劑，或噴灑除臭爽身粉，出外可隨身帶小擦巾，都有助於減少腳汗發生，引起腳臭。