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魚刺卡喉嚨靠自救？處理不善恐有生命危險

健康醫療網／田柏升、賴欣平報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

魚刺卡喉，坊間流傳的偏方，像是靠「吞飯」、「喝醋」等行為自救，這些行為千萬母湯！台灣林口長庚醫院耳鼻喉部喉科主任暨睡眠專科醫師李立昂教授提醒，喉部卡魚刺的問題可大可小，若沒有用對方式，放任喉嚨持續性感覺不適仍未即時就醫，小心產生嚴重併發症

避免NG自救行為 移至光線明亮處觀察

魚刺卡喉時先別驚慌，應先停止進食及喝水，立即性的吞嚥行為反而可能使魚刺由高處往較深的地方移動，造成二度傷害！ 而坊間流傳的「喝醋」行為並無法有效軟化魚刺，也請民眾儘量避免。

近期因疫情影響，多數民眾不敢前往醫院，李立昂教授建議，若真不方便外出就醫，第一步可先移至周遭光線明亮的場所，請旁人協助直接目視觀察，由於魚刺經常會卡在扁桃線、舌根等較表淺的位置，若魚刺哽喉位置肉眼可視，且傷者喉部不會過度敏感，可嘗試用鑷子將魚刺取出。

但李立昂教授也分享，通常患者喉部有異物卡住時，會比平常更加敏感，增添異物取出的難度，最直接的方式還是就醫、向醫師求助。

大意輕忽恐小病變大病 這些症狀須注意

傷者未將魚刺取出的狀況下，即便症狀稍緩也不可輕忽大意，有可能是魚刺卡到下咽腔、食道或甚至縱膈腔等較深的部位，此時症狀可能忽輕忽重，需密切注意，若未即時處理，可能會造成該部位發炎進而引發嚴重併發症。

李立昂教授表示，有些傷者可能因高齡、失智或是有些身心方面的問題，無法確切觀察出自身的不適，這時候就需要周遭親友多加注意，也曾有傷者因魚刺穿過食道進入縱膈腔，造成縱膈炎與敗血症而失去生命。

另外，隨著「上消化道異物梗塞」部位不同，也可能造成深頸部感染、食道破裂等等重症，因此魚刺梗塞切勿疏忽，如果有持續疼痛、吞嚥困難、胸腔不適、和發燒等情形，應立即就醫。

魚刺卡喉從源頭解決 預防勝於治療

李立昂教授呼籲，處理魚刺卡喉問題最重要的其實還是預防，民眾不只吃飯的時候要專心，也可以嘗試在吃魚前先把魚刺挑出，或是選擇用有顏色的餐盤，這些小動作都能協助降低魚刺卡喉的風險。

李立昂教授也強調，其實不只魚翅，各種食物都可能發生哽住喉嚨的狀況，只要發現喉部有持續性不適的症狀，最好還是就醫，尋求醫師幫助才能有效根治。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50597

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