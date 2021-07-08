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糖友控制血糖 可降低周邊神經病變

薛學文／台大醫院神經部主治醫師
良好的血糖控制，對預防糖尿病周邊神經病變最為重要。(圖：彰化醫院提供)
良好的血糖控制，對預防糖尿病周邊神經病變最為重要。(圖：彰化醫院提供)

糖尿病是常見的慢性病，併發症很多，其中周邊神經病變是極為常見的一種。根據研究顯示，每四位糖尿病患者中就有一人併發周邊神經病變，且隨著糖尿病病程愈久，發生病變的比率更高。病人不僅會感覺異常、麻木、疼痛、容易感染、影響睡眠及情緒，甚至影響行走功能及生活品質。

糖尿病周邊神經病變有許多類型，最常見的是多發性周邊神經病變，病人會先出現對痛覺及溫度的感覺變差，有不悅異常感或疼痛，並從腳開始慢慢往上延伸，有些病人會有異感痛，當肢體被衣物或被單碰觸也會引發疼痛，影響生活品質。

糖尿病周邊神經病變該如何治療？首先，預防勝於治療，良好的血糖控制最重要。研究顯示，積極的血糖控制可顯著降低病人發生神經病變的機率，並減緩惡化的速度。如果病人伴隨有其他代謝症候群及周邊血管疾病時，除了積極控制血糖外，也需搭配飲食調整及運動，才能減緩神經病變惡化速度。

其次，足部護理對糖尿病人也很重要。因感覺敏銳度下降，患者常不注意踢到或踩到異物導致足部傷口，加上末梢血管循環變差使傷口不易復元，反覆感染後，可能組織壞死需要截肢。建議糖尿病患足部護理方法，包括每天檢視自己的足部、穿著合適襪子並每日換洗、穿鞋時注意有無異物。萬一有傷口，應盡早就醫處理，避免傷口惡化進而截肢。

對於神經病變痛的治療，包括藥物及非藥物治療。常用藥物分為抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物及嗎啡類藥物。現今沒有哪一項藥物單一使用可百分之百有效，且藥物不同副作用也不同，常需使用兩種以上藥物達到止痛效果，病人應與醫師溝通討論最合適的藥物組合。值得一提的是，研究發現使用抗憂鬱或抗癲癇藥物，也可治療神經病變痛。在非藥物治療方面，經皮神經電刺激療法或針灸可能有療效，建議與復健科醫師討論後再使用。

有良好的情緒支持及睡眠品質，有助於緩解慢性疼痛，因此，及早尋求身心科醫師診斷治療，也很有幫助。

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