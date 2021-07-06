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3招找出「下背痛」兇手 多久會好？別再大意了

健康醫療網
物理治療師表示，其實高達9成下背痛的患者找不出特定原因，多半與日常生活習慣、年齡、肌力不足有關。（本報資料照片）
物理治療師表示，其實高達9成下背痛的患者找不出特定原因，多半與日常生活習慣、年齡、肌力不足有關。（本報資料照片）

很多人都有腰痛、下背痛的困擾，即使看了很多次復健科醫師、物理治療師、整脊師，但醫師也只有開肌肉鬆弛劑，或是在物理治療師與整脊醫師處置後改善，但過沒多久又開始痛，好像永遠無法痊癒。物理治療師鄭宇劭表示，其實高達九成下背痛的患者找不出特定原因，多半與日常生活習慣、年齡、肌力不足有關。

下背痛其實就是腰痛。民眾喜歡稱為腰痛，但醫療人員偏好稱為下背痛（Low back pain），但其實這兩者意思相同。下背痛的原因非常多，且較難快速找出成因，也有研究顯示，高達九成患者找不出特定原因，鄭宇劭分享三個常見導致腰痛的原因：

1.肌肉骨骼問題，如肌肉拉傷、關節炎、椎間盤突出、腰椎滑脫、坐骨神經痛等。

2.慢性健康狀況，僵直性脊椎炎、風濕性關節炎、感染等。

3.其他嚴重疾病，如腫瘤壓迫。

根據健保資料庫顯示，下背痛的年盛行率達15%-45%，70%-85%的人在一生中曾有下背痛的困擾。但鄭宇劭強調，大部分的人經歷下背痛後，如果能保持活動，研究顯示很快都能恢復。在臨床經驗中，最常被問到的三個問題，一次整理回答給大家參考：

Q1.多久會好？

如果是急性下背痛，鄭宇劭表示，臨床經驗中3-7天大多數的人就會好轉。在台灣就醫便利，如果擔心腰部的疼痛是否與結構或其他嚴重疾病（如：癌症）有關，可以尋找骨科或復健科醫師診斷。如果疼痛持續三個月以上，稱為慢性疼痛，除了上述專科外，也可以求助於疼痛科門診。

Q2.可以做什麼？

1.保持活動：大量證據顯示，保持活動可以恢復得更快，並且避免演變成慢性疼痛。但是鄭宇劭提醒，如果是運動員，請把訓練強度與訓練量降低。一般人的話，盡量維持現狀，不要因此不敢動彈。若想要進行運動，建議從事低衝擊性運動，如：走路、腳踏車、游泳，或是阻力／肌力訓練，也可以從事靈活度訓練，如：太極、皮拉提斯、瑜伽，都會很有幫助。

2.保持正面：在經歷過背痛後，許多人會因為沮喪或害怕，最後導致慢性疼痛或失能。

3.緩解疼痛：正確服用醫師開立的止痛藥物幫助緩解疼痛，或運用冷敷、熱敷，也可以尋求物理治療師協助。

Q3.彎腰會受傷嗎？

彎腰不會讓下背受傷。不過彎腰如果使疼痛加劇，請先不要做這個動作。但是不代表一輩子不能彎腰，脊椎的設計本來就可以做彎曲的動作，鄭宇劭強調，不是彎腰導致受傷的。

同時他也給予容易下背痛的患者一些建議，若能盡量達到，也可以遠離惱人的疼痛。

1.保持良好姿勢

2.避免久坐

3.戒菸

4.保持飲食健康

5.睡眠品質

6.減輕壓力

7.學習提重物技巧

8.尋找物理治療師處理疼痛

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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