過敏兒揉眼、搓鼻 恐引病毒上身

過敏兒應減少揉眼、搓鼻避免病毒侵入。(本報資料照片)

過敏 兒疫情 要小心！發癢時不經意的地揉眼、搓鼻恐將病毒引上身。台灣振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳表示，孩童及青少年族群最常見的慢性病，是過敏性鼻炎及氣喘，雖然在全球新冠疫情中，他們較於成人、老人在感染率及嚴重性都較低，但若沒有控制過敏氣喘，染疫會增加重症的機會。

防止孩子頻繁觸摸眼鼻，羅玉芳說，可規律使用抗過敏眼藥水減緩眼部不適；搓鼻的部分，類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，才能減少病毒侵入的機會。

疫情所致許多民眾不敢回診，羅玉芳指出，氣喘治療勿因疫情就停藥，如果急性發作染疫，反而增加新冠肺炎 重症機會，建議患者繼續使用原來醫師開立的氣喘定量入劑等藥物，可運用線上看診、慢性處方簽多領一些藥。

防疫宅在家過敏原如何阻隔？羅玉芳說，環境因素包含二手菸的殘留，以及冷氣濾網布滿灰塵等，上述兩者會使得呼吸道黏膜腫脹，引發過敏氣喘。

過敏兒飲食需注意，羅玉芳表示，避免攝取油炸食物；可選擇優質蛋白質產生抗體，像是豆（毛豆、黃豆）魚蛋肉；維他命Ｄ、鋅則是抗感染，可吃牡蠣、蛤蜊；多酚部分，有藍莓、洋蔥與蔓越莓等，更重要的是蔬菜水果的攝取。

兒童過敏的治療原則：

第一，過敏性鼻炎孩童原來用於治療鼻子過敏的類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，控制好過敏性鼻炎，減少呼吸道黏膜的腫脹、減少打噴嚏，可以減少被感染及傳播病菌的可能。

第二，這些藥物並不會降低孩子的免疫力，即使在孩子被感染新冠肺炎，也是必須要繼續使用的藥物。

第三，常常同時存在的過敏性結膜炎，也要規律使用抗過敏眼藥水，減少孩子因為過敏發癢揉眼睛、搓鼻子，才能減少病毒侵入的機會。

第四，氣喘孩童的治療不要因為疫情就醫不便就停藥，沒有控制好的氣喘孩童造成急性發作，反而增加新冠肺炎發展出重症的機會。繼續使用原來醫師開立的氣喘定量入劑等藥物。至於噴霧器治療或肺功能測試可能增加病毒的擴散，所以並不建議。