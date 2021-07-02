我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

過敏兒揉眼、搓鼻 恐引病毒上身

蕭羽耘
過敏兒應減少揉眼、搓鼻避免病毒侵入。(本報資料照片)
過敏兒應減少揉眼、搓鼻避免病毒侵入。(本報資料照片)

過敏疫情要小心！發癢時不經意的地揉眼、搓鼻恐將病毒引上身。台灣振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳表示，孩童及青少年族群最常見的慢性病，是過敏性鼻炎及氣喘，雖然在全球新冠疫情中，他們較於成人、老人在感染率及嚴重性都較低，但若沒有控制過敏氣喘，染疫會增加重症的機會。

防止孩子頻繁觸摸眼鼻，羅玉芳說，可規律使用抗過敏眼藥水減緩眼部不適；搓鼻的部分，類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，才能減少病毒侵入的機會。

疫情所致許多民眾不敢回診，羅玉芳指出，氣喘治療勿因疫情就停藥，如果急性發作染疫，反而增加新冠肺炎重症機會，建議患者繼續使用原來醫師開立的氣喘定量入劑等藥物，可運用線上看診、慢性處方簽多領一些藥。

防疫宅在家過敏原如何阻隔？羅玉芳說，環境因素包含二手菸的殘留，以及冷氣濾網布滿灰塵等，上述兩者會使得呼吸道黏膜腫脹，引發過敏氣喘。

過敏兒飲食需注意，羅玉芳表示，避免攝取油炸食物；可選擇優質蛋白質產生抗體，像是豆（毛豆、黃豆）魚蛋肉；維他命Ｄ、鋅則是抗感染，可吃牡蠣、蛤蜊；多酚部分，有藍莓、洋蔥與蔓越莓等，更重要的是蔬菜水果的攝取。

兒童過敏的治療原則：

第一，過敏性鼻炎孩童原來用於治療鼻子過敏的類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，控制好過敏性鼻炎，減少呼吸道黏膜的腫脹、減少打噴嚏，可以減少被感染及傳播病菌的可能。

第二，這些藥物並不會降低孩子的免疫力，即使在孩子被感染新冠肺炎，也是必須要繼續使用的藥物。

第三，常常同時存在的過敏性結膜炎，也要規律使用抗過敏眼藥水，減少孩子因為過敏發癢揉眼睛、搓鼻子，才能減少病毒侵入的機會。

第四，氣喘孩童的治療不要因為疫情就醫不便就停藥，沒有控制好的氣喘孩童造成急性發作，反而增加新冠肺炎發展出重症的機會。繼續使用原來醫師開立的氣喘定量入劑等藥物。至於噴霧器治療或肺功能測試可能增加病毒的擴散，所以並不建議。

過敏 疫情 新冠肺炎

上一則

待在床上工作 恐失眠、背痛、效率差

下一則

戴護目鏡、面罩 小心「游泳後症候群」

延伸閱讀

疫苗接種後 染疫住院率僅0.1% 接種後死亡率0.8%

疫苗接種後 染疫住院率僅0.1% 接種後死亡率0.8%
青少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊

青少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗功效利大於弊
染疫致死率高原因 年齡＞慢性病

染疫致死率高原因 年齡＞慢性病
肥胖者 染新冠易轉重症

肥胖者 染新冠易轉重症

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

下背痛該怎麼辦？物理治療師解析常見三問題

2021-06-29 01:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

缺日照 8食物補維生素Ｄ

2021-06-27 02:00
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
（圖：健康醫療網提供）

皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

2021-06-27 00:10
哪一種疫苗最有效？可能因人而異。（路透）

新冠疫苗4大技術 比一比

2021-06-29 02:00
身心科醫師姜學斌表示，根據美國JAMA Network一篇統合性研究，確診者在60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現包含疲勞、呼吸困難等一個以上的後遺症。（記者陳斯穎／攝影）

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

2021-06-28 01:55

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕