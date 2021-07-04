肝癌發燒 別當感冒吃退燒藥

肝癌腫瘤自己壞死，會刺激人體的免疫系統因而發燒，很多人以為是傷風感冒。(Getty Images)

兒子交了女朋友，跟老爸稟報。老爸：「什麼都可以，就是不能整過容的！」兒子不得其解。

老爸：「你媽就是整過容的！你生下來既不像我也不像她，我一直懷疑你爸爸是不是另有其人…。」老爸：「萬一小孩生下來像你媽整容前那麼難看，你受不了，我當阿公的也受不了！」兒子：「那有什麼關係？可以再整容啊！」現代整容科技發達，可以面目全非，判若兩人，但基因是改不了的。

同樣地，生了病，發了燒，吃退燒藥或吃美國 仙丹類固醇，讓它退燒，以為燒退了就沒事，但如果禍源沒有根本治療，即使燒退了還是會再起來，此外，其他症狀也會相繼出現。

例如肝癌長很大了，腫瘤 自己壞死，會刺激人體的免疫系統因而發燒，很多人以為是傷風感冒，吃了退燒藥，等到體重減輕、黃疸出現再去求醫，就來不及了。

因此，如何判斷事情的真諦就很重要，平日要多吸收正確的保肝健康知識，千萬不要自我診斷，自以為是。尤其中年以上，如果症狀不尋常，一定要請教專家，才不會延誤自己的健康，甚至造成不可挽回的悲劇。

現在網路發達，醫療知識垂手可得，但許多真真假假的訊息也充斥其間，如果文章來源是正統醫界出來的大致沒錯，但如果是為了其他目的，例如有商業目的或口耳傳聞的，或為了吸引閱讀率等有特殊目的的，那就要好好判斷了。尤其目前新冠病毒橫行之際，許多訊息也是一樣。保持冷靜，了解背後的真正目的，就好比發燒要了解真正的原因一樣，才不會被誤導，失去了正確的判斷。